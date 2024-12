Pred nama je sunčana, ali hladna izborna nedjelja: Obucite se toplo za glasanje

Suhe i sunčane dane imamo zahvaliti velikoj i jakoj anticikloni koja se prostire nad gotovo cijelom Europom, a frontalni sustavi su daleko na sjeverozapadu kontinenta. Hladan zrak zadržavat će se i dalje iznad nas u ovoj stabilnoj situaciji.

Jutro će biti opet dosta hladno, ali sutra ujutro u nizinama osobito u središnjem dijelu i u Posavini uz maglu moguća je i niska naoblaka. Temperatura od -8 u gorskom dijelu do -3 koliko će biti u nizinskom. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a temperatura od 6 do 10 stupnjeva.

Prema sredini dana razilaženje magle i niske naoblake pa će i sutra biti pretežno sunčan dan. Temperatura također slična današnjoj, između 5 i 7, ponegdje i 8 Celzijevih stupnjeva. Vjetar slab, uglavnom jugozapadnog smjera

Istočni dio zemlje sutra i sljedećih nekoliko dana ostaje sunčan uz ponegdje maglu i niske oblake koji se mogu zadržavati do sredine dana, a uglavnom se to odnosi na Posavinu. Temperatura između 4 i 7 stupnjeva.

Vedra i dosta topla nedjelja bit će i na jugu zemlje. Temperatura će se popeti do najviše 16 stupnjeva, a nakon jutarnje burice, poslijepodne će puhati umjeren sjeverozapadnjak, osobito na otvorenom moru.

Slično će biti i sjevernije - sunčano uz tek pokoji oblak i umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura oko 14. U gorskoj Hrvatskoj lokalno više oblaka, temperatura 4 do 6 stupnjeva.

Novi tjedan neće donijeti značajnije promjene sve do samog kraja - pred nama su sunčani i dosta hladni dani, osobito jutra, sve tamo do sredine tjedna kad će uz jugozapadno strujanje početi zatopljenje i blagi porast temperatura. Krajem tjedna ide i kiša, za vikend i snijeg, no o tome u idućim danima i našim prognozama.

Na Jadranu također dosta miran tjedan što se tiče vremena - bit će pretežno sunčano uz temperaturu oko 14 stupnjeva i uglavnom slabu buru ujutro, a maestral tijekom dana. Tek tamo u drugoj polovici tjedna, u Dalmaciji krajem, okretanje na jugo i povećanje naoblake. Na Kvarneru kišica moguća već od srijede, a drugdje uglavnom u petak.

