Nakon snijega i glavobolje zbog olujnog vjetra, Hrvate će zadesiti ovo vrijeme...

Polje visokog tlaka zraka utjecat će na vrijeme u petak, ali i idućih nekoliko dana. Stoga je pred nama niz stabilnih dana, a i bura će u subotu sasvim oslabjeti pa će se i promet normalizirati. Godinu ćemo dakle vrlo vjerojatno ispratiti uz uglavnom suho vrijeme.

PETAK

Zbog vedre ili malo oblačne noći te slabijeg vjetra jutro će biti hladnije, posebno u unutrašnjosti uz vrijednosti temperature od -8 do -3 °C. Na moru će biti između 4 i 10 °C, a mraza će biti i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Bura će još prijepodne biti jaka, ponegdje na udare olujna. Prevladavat će sunčano vrijeme, tek mjestimice rano ujutro s maglom, a zatim i umjerenom naoblakom.



U sjeverozapadnoj i središnjoj Hrvatskoj i u nastavku dana malo oblaka te uglavnom slab vjetar, a temperatura većinom od 4 do 7 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu može povremeno biti umjerene naoblake, ponegdje i umjerenog sjeverozapadnog vjetra. Bit će hladno uz najvišu temperaturu oko 4 °C. Bura će intenzivnije slabjeti prema večeri, a osobito u noći na subotu pa će se i more smirivati. Prevladavat će sunčano vrijeme i temperatura zraka bit će uglavnom između 10 °C koliko se očekuje u unutrašnjosti te 15 °C koliko će biti na jugu i nekim otocima.



Na zapadu zemlje vedro ili malo oblačno, tek ponegdje u navjetrinama u Lici nešto više oblaka. Jaka, podno Velebita lokalno i olujna bura do večeri će već osjetno oslabjeti. U Gorskoj Hrvatskoj hladno uz temperaturu od 2 do 5 °C, a uz more i u Istri većinom između 11 i 14 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Pred nama je u unutrašnjosti nekoliko mirnih, stabilnih dana - uz zubato sunce. Noći i jutra bit će dosta hladni, a i dnevna temperatura do utorka baš u skladu s dobom godine. Potom malo viša, a s početkom nove godine nazire se promjena, no za detalje treba još pričekati. Od nedjelje raste vjerojatnost i za mjestimičnu jutarnju maglu.

IDUĆIH DANA NA MORU

Bura će u subotu sasvim oslabjeti i do Stare godine prevladavat će sunčano vrijeme, no lokalno uz moguću pojavu magle ili niskih oblaka. S utorka na srijedu zapuhat će slabo i umjereno jugo i oblaka će biti sve više. Silvestarska noć bi u većini mjesta trebala proteći uz suho vrijeme. Temperatura se neće znatnije mijenjati. Svakako za detalje pratite prognozu idućih dana, osobito planirate li doček na otvorenom.

