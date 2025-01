Temperature padaju i na -10, a onda nam stiže veliki preokret: Provjerite i kada

Već je u petak poslijepodne počeo sa zapada jačati utjecaj polja visokog tlaka zraka i prema najavama nakon brze i nagle promjene vremena subota će biti u znaku stabilnog i mirnog vremena. Bura će brzo oslabjeti, no bit će prilično hladno cijeli dan, a u gorju će se temperatura spuštati i na oko minus deset stupnjeva. Od nedjelje već kreće južina, no jutro će još biti vrlo hladno.

Ujutro će u nizinama i kotlinama unutrašnjosti biti magle ili niskog oblačnog sloja koji će se još zadržavati ponegdje i kroz prijepodne, posebno po središnjoj Hrvatskoj. Vjetar će na kopnu biti slab, a i bura će duž obale već značajnije slabjeti, no ujutro će još ponegdje biti jakih udara. Jutro hladno, u Gorskoj Hrvatskoj i uz vrijednosti temperature oko minus deset Celzijevih stupnjeva, drugdje između minus sedam i minus tri. Na moru je također lokalno moguć mraz, a najniža temperatura bit će od jednog do sedam stupnjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a tek rijetko se još po nekim nizinama mogu zadržavati magla ili niski oblaci. Vjetar će biti slab, tek će na sjeveru Hrvatske zapuhati do umjeren jugoistočnjak. Bit će hladno uz tek poneki stupanj iznad nule.

Hladno će biti i u Slavoniji, Baranji i Srijemu uz vrijednosti najviše temperature od jednog do tri stupnja. Pritom će nebesko plavetnilo tek tu i tamo biti prošarano ponekim oblakom. Slab i umjeren jugoistočnjak zapuhat će ponajprije u Podunavlju i Podravini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Dalmaciji obilje sunčana vremena, no razmjerno hladno, a i bura će sasvim prestati i navečer će zapuhati jugo, prvo na sjevernom dijelu. Temperatura zraka od šest stupnjeva u unutrašnjosti do 11, 12 stupnjeva na krajnjem jugu.

U gorju će vladati pravi zimski ugođaj pa ako možete, iskoristite dan za zimske radosti. Na sjevernom Jadranu smirivanje bure, a nakon prevladavajuće sunčanog dana, navečer će početi stizati oblaci s jugom koje će zapuhati.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Nedjelja će početi hladnim jutrom, no danju će se već osjetiti južina uz umjeren do jak jugozapadnjak, s kojim će stizati sve više oblaka. Oborina će biti ponajprije u gorju kao i u ponedjeljak, no od utorka bit će moguće i drugdje. Temperatura će porasti, a povremeno treba računati u nadolazećem tjednu na jak i vrlo jak vjetar južnih smjerova.

IDUĆIH DANA NA MORU

Uz južinu i na Jadranu od nedjelje oblačnije i uz sve nepovoljnije biometeorološke prilike. Kiša će najčešća biti u utorak kada su ponovno mogući i lokalno izraženiji pljuskovi. Bit će vjetrovito veći dio tjedna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa