Meteorolog otkrio kakvo će nam biti vrijeme u najluđoj noći u godini

Izgledno najtopliju godinu na Zemlji od kad postoje mjerenja ispraćamo u našim krajevima mirnim i stabilnim vremenom. Nalazimo se u prostranom polju povišenog tlaka, tj. anticiklone iznad cijele zapadne i središnje Europe. No, u ovom hladnom dijelu godine tada se pri tlu u nizinama zadržava hladniji pa i zagađeniji zrak, osobito po kotlinama.

SILVESTROVO

Na Staru godinu ujutro pretežno vedro u većini krajeva, ponegdje s maglom ili niskim oblacima, češćim u nizinama nego danas, ali se tek rijetko mogu zadržati i tijekom prijepodneva. No, na kopnu ujutro svakako inje i mraz uz lokalno i izraženije minuse do -6, -7 °C u gorju. Izostankom vjetra, sumaglice može biti i na moru, prije svega uz zapadnu obalu Istre i oko udaljenijih otoka. No, na Jadranu manje hladno nego u unutrašnjosti, bit će između 6 i 10 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavajuće sunčano, tek lokalno prema sjeveru i u Posavini može biti lokalno uporne sumaglice. No, gdje se ona izdigne, temperatura će ići do 7-8 °C, što je iznad prosjeka za kraj prosinca i razmjerno ugodno za ovo doba godine.

Na istoku izglednije zadržavanje magle i niskih oblaka, osobito u Podunavlju. U toj magli ostaje hladno uz temperaturu oko nule, dok će osjetno ugodnije biti oko gorja na zapadu Slavonije uz 6-7 pa i 8 °C.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine. Bez vjetra, a temperatura slična današnjoj, oko 16 °C. Vrijednosti su to kao da je početak proljeća, a ne na kraj godine.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, no sumaglice bi moglo biti lokalno uz Istarsku obalu ili po hladnim kotlinama Like. No, uz more sasvim ugodno, između 14 i 16 °C.

U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI

Većinom vedro, osobito u gorju i na Jadranu, dok u unutrašnjosti postoji mogućnost magle, osobito u Podravini i Podunavlju. Bit će hladno, temperatura na kopnu u manjem minusu, u središtu većih gradova oko 0 °C. Na moru znatno manje hladno od 7 do 11 °C.

POČETAK NOVE GODINE NA KOPNU

U unutrašnjosti na početku 2025. ostaje stabilno, ali kreće južina i porast temperature pa se u vjetrovitiji četvrtak posvuda očekuju tijekom dana i dvoznamenkaste vrijednosti. No, porasti će naoblaka, najprije u Gorskom kotaru, ali jače naoblačenje stiže u petak. Krenuti će se izraženijom kiša, zatim ubrzo mokar snijeg, a bit će i snježnog pokrivača, samo dekorativnog možda u nizinama, dok se deblji očekuje Gorskom kotaru i Lici. Oborine prestaju tijekom osjetno hladnije subote, a hladno, često i maglovito ostaje i krajem tjedna.

POČETAK NOVE GODINE NA MORU

Na Jadranu pretežno sunčano, a već će se i tu na sjevernom dijelu u srijedu početi skupljati sve više oblaka. Od četvrtka sve izglednija slaba kiša oko Istre i Kvarnera, a izraženiji pljuskovi očekuju se u petak na sjevernom, zatim u noći na subotu, na južnom dijelu. Usprkos južini, malo svježije, a osjetnije će to biti u danima vikenda uz slabu do umjerenu buru.

