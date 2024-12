Vikend donosi maglu i mraz: Jutarnje temperature padaju do -8°C, ali na Jadranu do 16°C

Vikend počinje uz vedrinu, time i jutarnju hladnoću te mraz, osobito u unutrašnjosti. Lokalno može biti i magle, ali uglavnom u Podunavlju. Najniže temperature u gorju bit će oko minus osam Celzijevih stupnjeva, drugdje oko minus pet, a na moru i u zaobalju uz slabu buru prohladnih pet do deset stupnjeva. Na sjevernom Jadranu, osobito pod Velebitom bit će vrlo hladno i vjetrovito uz još olujne udare bure.

Drugi dio dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčan, miran i bez vjetra uz prolazno malo visokih koprenastih oblaka. Ostaje hladno uz svega četiri do pet stupnjeva iznad nule.

U Slavoniji popodne uglavnom sunčano, a u Baranji i Srijemu nešto više niskih oblaka od jutarnje magle, ali ostaje suho i bez oborina. Posvuda će biti hladno, oko pet Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji i njezinoj unutrašnjosti subotnje će popodne biti ugodno. Uz slabu buru, iznadprosječne temperature za doba godine : Od 13 stupnjeva u unutrašnjosti do 16 uz obalu i na otocima i prolazno malo visokih cirusnih oblaka koji neće kvariti dojam sunčanog vremena.

Na sjevernom Jadranu i u gorju popodne obilje sunca i još više temperature nego danas: od 3 °C do 6 °C u gorju, a uz obalu ugodnih 12 stupnjeva do 15, uz daljnje slabljenje bure. Samo još na poznatim podvelebitskim lokalitetima - prijevojima prema moru, očekujemo ograničenja u prometu sve do nedjelje.

IZGLEDI VREMENA NA KOPNU:

Idućih dana na kopnu očekuje nas sve češća jutarnja magla. U nedjelju na istoku, a u novom tjednu i u nizinama središnje Hrvatske. Postoji vjerojatnost i za njezino dulje zadržavanje u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Pritom se temperatura neće odviše mijenjati. S novom godinom stiže južina. Nakupljat će se sve više oblaka, a već u četvrtak oborine se očekuju u gorju.

IZGLEDI VREMENA NA MORU:

Na Jadranu nedjelja uz obilje sunca, slabu buru i iznadprosječne temperature. Čini se da će potpuno slabljenje vjetra u novom tjednu donijeti lokalno na sjever i maglu, koju će južina s prvim danom nove godine rastjerati i donijeti oborine. U svakom slučaju, slijedi jedan miran kraj godine, barem što se vremena tiče.

