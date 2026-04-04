Hrvatska ide u kratke rukave! Evo kakvo nas vrijeme čeka za blagdanski vikend

Blagdanski vikend će proći u znaku vedrije slike proljeća, bit će i toplo s 20-ak stupnjeva u najtoplijem dijelu dana, prognoza je RTL-ove meteorologinje Damjane Ćurkov Majaroš.

SUBOTA

Od jutra pretežno sunčano, osobito uz obalu, a u unutrašnjosti ponegdje može biti umjerene naoblake. Vjetar na kopnu slab, jedino na istoku do umjeren sjeverozapadni, na moru u početku jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima, ali prema sredini dana će oslabjeti i i okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 1 do 6, a na Jadranu između 8 i 12 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, povremeno će biti umjerene naoblake. Vjetar slab, a temperatura i do 20 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu barem djelomice sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura do najviše 18 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano, bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a temperatura ponegdje i iznad 20 stupnjeva - vrijeme će biti idealno za boravak na otvorenom. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju povremeno umjerena naoblaka. Bura će oslabjeti i okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura od 15 do 20 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Na kopnu i u nastavku blagdanskog vikenda pretežno sunčano, povremeno će biti umjerene naoblake. Vjetar slab, a temperatura u većini predjela iznad 20 stupnjeva. Čini se da sredina tjedna donosi promjenu vremena, bit će više oblaka, izgledan je i pad temperature, ali o tome više u idućim danima.

Na Jadranu i za Uskrs i u novom tjednu pretežno sunčano, često i sasvim vedro. Temperatura će biti prava proljetna - tijekom dana oko ili malo iznad 20 stupnjeva. U početku većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a sredinom tjedna će biti nešto više oblaka, a izgleda da će i bura opet jačati.