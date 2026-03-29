Promjenjivo vrijeme u novom tjednu: Meteorologinja upozorila na olujne i orkanske udare bure

Danas ćemo biti između ciklona i anticiklona, a uz izražene gradijente i jakih udara može biti na kopnu, a orkanskih pod Velebitom. U takvim okolnostima prijepodne u unutrašnjosti većinom oblačno, kiša će biti još uglavnom u istočnim predjelima, a u gorju može pasti još malo snijega.

Uz obalu barem djelomice sunčano, ali i dalje vjetrovito, uz jaku buru s olujnim i orkanskim udarima. Na kopnu će povremeno biti jakog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Temperatura u unutrašnjosti od jedan do šest, a na Jadranu između sedam i 10 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima umjereno ili pretežno oblačno, ali većinom suho. Tek rijetko može pasti koja kap kiše. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverni vjetar, a temperatura još viša od jučerašnje, većinom oko 12, 13 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu i sutra oblačno s povremenom kišom. Puhat će umjeren, uglavnom oko Slavonskog gorja i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura do najviše 12.

U Dalmaciji djelomice ili pretežno sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, uz još poneki olujni udar. Temperature između 13 i 17 stupnjeva. U gorju većinom oblačno. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano. Puhat će umjeren sjeverni vjetar pod Velebitom i dalje može biti olujnih i orkanskih udara bure. Temperatura je ovdje malo viša u odnosu na jučer.

VRIJEME U NOVOM TJEDNU

U novom tjednu promjenjivo ili pretežno oblačno. Povremenih oborina će biti uglavnom u istočnim predjelima, a u srijedu u gorju može pasti malo susnježice ili snijega. Puhat će većinom slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji u utorak jača, ali brzine vjetra neće biti ni blizu onima u petak. Temperatura prema sredini tjedna u padu, a onda opet malo viša.

Na Jadranu u novom tjednu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a od utorka ponegdje može pasti malo kiše. U ponedjeljak bura prolazno slabi, ali već utorak jača pa će sredinom tjedna biti olujnih i orkanskih udara. Temperatura je ovdje prvo u padu, pa onda prema vikendu malo viša.