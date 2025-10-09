Danas još oblačno, a zatim ugodni jesenski dani: Promjena moguća u sljedećem tjednu

Utjecaj polja visokog tlaka zraka se nastavlja, no danas će se sjevernije od naših krajeva premještati oslabljeni frontalni poremećaj s kojim će i do nas stići nešto vlažniji zrak pa će oblaka biti više nego u srijedu. Mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, a zatim u nastavku tjedna uglavnom suho te osobito na moru uz puno sunčanih sati. Početkom idućeg tjedna raste vjerojatnost za promjenjivije vrijeme.

Tijekom prijepodneva na istoku i sjeveru ponegdje prevladavajuće oblačno, tek rijetko uz mogućnost za malo kiše. Drugdje djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Uz obalu će još biti uglavnom umjerene bure. Jutarnja temperatura od 4 do 9 °C, na moru između 11 i 14 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno uz uglavnom slab vjetar. Mjestimice će pasti i vrlo malo kiše, vjerojatnije uz granicu sa Slovenijom. Temperatura zraka većinom od 17 do 19 °C.

Podjednaka će temperatura biti i u Slavoniji, Baranji i Srijemu gdje će prevladavati oblačno vrijeme. Ponešto nebeskog plavetnila bit će vidljivo ponajprije u dijelu Posavine i na zapadu područja. Lokalno može pasti i malo kiše. Puhat će do umjeren sjeverozapadni vjetar.

Slabog i umjerenog sjeverozapadnjaka bit će i na moru pa će ono biti malo do umjereno valovito. Uz promjenjivu naoblaku bit će i sunčanih razdoblja, a tek navečer na sjeveru Dalmacije može ponegdje biti kratkotrajne kiše. Temperatura zraka oko 21 °C, dakle kao i more.

Na zapadu zemlje dosta oblaka, a poneko sunčano razdoblje vjerojatnije je na otocima i u dijelovima Istre. Neka vas ne iznenadi i mjestimična kiša ili pljusak. U gorju temperatura od 15 do 19 °C, a uz more većinom od 20 do 22 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U nastavku tjedna u unutrašnjosti bez veće promjene, uglavnom suho te uz promjenljivu naoblaku pa će biti i duljih sunčanih razdoblja, što će mnogi iskoristiti za radove ili boravak na otvorenom. Početkom novog tjedna raste vjerojatnost za jutarnju maglu, a potom u utorak i nešto nestalnije vrijeme i pad temperature.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru ugodno topli dani pred nama uz obilje sunčanih sati, ali i dalje uz povremeno umjerenu, u subotu ujutro ponegdje i jaku buru. Početkom novog tjedna vjetar će sasvim oslabjeti pa se magla može pojaviti u jutarnjim satima, a danju će već biti više oblaka, što će najaviti nešto promjenljivi i svježiji utorak. Dakle, vikend iskoristite za boravak na otvorenom ili berbu maslina.