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Čeka nas paklenih 37 stupnjeva, a onda stiže zahlađenje: Evo gdje prvo kreću pljuskovi

Tijekom petka i početkom subote uz umjereno do jako jugo, očekuju se kiša i pljuskovi s grmljavinom

20.8.2026.
6:30
Dora Šimunec
Marko Seper/PIXSELL
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Pod utjecajem malo povišenog tlaka zraka, prevladava stabilno i sunčano. Ipak, sa sjeverozapada nam se približava frontalni poremećaj koji idućih dana donosi više oblaka, a ponegdje kišu i pljuskove.

ČETVRTAK

Prijepodne većinom sunčano, ali uz nešto više oblaka, na širem riječkom području moguća je i koja kap kiše. Puhat će umjeren jugozapadnjak, na moru jugo. Najniža temperatura na kopnu između 17 i 20 stupnjeva. Na Jadranu između 23 i 25.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano. No, prema večeri porast naoblake sa zapada uz koji raste vjerojatnost za pokoji pljusak, osobito u noći na petak. Puhat će umjeren jugozapadnjak. Bit će vrlo vruće uz temperaturu oko 34, 35 stupnjeva.

Na istoku zemlje sunčano uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura čak nekoliko stupnjeva i viša od jučerašnje pa će biti vrlo vruće, u Podunavlju i iznimno vruće uz temperaturu između 35 i 37 stupnjeva.

U Dalmaciji najviše sunca. Puhat će umjereno, mjestimice i jako jugo. Najviša temperatura uglavnom slična jučerašnjoj. Bit će između 32 i 35.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, ali prema večeri raste naoblaka sa zapada. Pa su kasno navečer lokalno mogući pljuskovi praćeni grmljavinom i na udare olujnim vjetrom. Osobito na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. U unutrašnjosti će puhati umjeren jugozapadni vjetar, a na moru jugo. Temperatura između 30 i 33 stupnja.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Još u petak lokalno su mogući kiša i pljuskovi, najčešće u Gorskoj Hrvatskoj. A krajnji istok zemlje ostaje većinom suh. Zatim slijedi stabilizacija vremena, uz tek malu vjerojatnost za pokoji kraći popodnevni pljusak. Novo naoblačenje uz izraženije pljuskove očekuje se potkraj ponedjeljka i tijekom utorka. Temperatura pak bez značajnije promjene.

IDUĆIH DANA NA MORU

Tijekom petka i početkom subote uz umjereno do jako jugo, očekuju se kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviše na sjevernom Jadranu gdje je moguća i obilnija oborina. Dok će pak na krajnjem jugu biti najmanje oborine. U nedjelju sunčano i stabilno, a početkom tjedna su uz porast naoblake i novu južinu ponovno mogući kiša i pljuskovi, osobito u utorak. Noći ostaju tople, a dani vrući.

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