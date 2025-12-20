Bijeli Božić u Hrvatskoj? Meteorolog otkrio gdje ima najviše šanse za snijeg

Ušao je i Božić u domenu naše prognoze, ima čak i naznake neke bjeline, ali dekorativni snježni ugođaj može se očekivati uglavnom samo u gorju. Za vikend smo pod utjecajem anticiklone, ona polako slabi, a poremećaji sa sjeverozapada kontinenta tek će idućeg tjedna ući u Sredozemlje i formirat će se ona skoro tradicionalna "božićna" ciklona.

Bijeli Božić ima više definicija, a u nas uvriježena je da na sam dan Božića mora biti izmjeren barem 1 cm snježnog pokrivača. To se u nizinama vjerojatno neće dogoditi, ali ako ne baš ne cjepidlačimo i malo popustimo kriterije pa da nam, kao i Englezima, dovoljno samo propadanje snježnih pahulja, a ne i zadržavanje na tlu, tada nam šanse za takav „Bijeli Božić“ rastu i do 40 % u nizinama zapadne Hrvatske, osobito uz granicu sa Slovenijom.

SUBOTA

Ujutro u nizinskom dijelu zemlje oblačno, maglovito pa i tmurno, a moguća je lokalno i slaba rosulja. Nešto magle može biti još i na sjevernom Jadranu, osobito uz zapadnu obalu Istre te na otvorenome moru. No, uz moru, osobito u Dalmaciji, kao i u gorju više vedrine. Duž obale vjetar inače slab, samo pod Velebitom i na krajnjem jugu mjestimice umjerena bura.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj bolja vidljivost, ali ostaju niski slojeviti oblaci, tek lokalno i magla. Osjetno hladnije nego danas, prohladno, bit će tek oko 5 ili 6 °C, ali na vrhovima gorja, iznad oblaka, pretežno sunčan, time i barem malo ugodnije.

I na istoku oblaci, u početku i magla. Sunce će se vidjeti samo u gorju na zapadu Slavonije, a drugdje zato temperatura osjetno niža od današnje, bit će najviše oko 6 ili 7 °C.

U Dalmaciji obilje sunca, čak i vedrine, a bit će razmjerno toplo za ovaj dio prosinca uz 15, 16 pa i 17 °C. I vjetar uglavnom slab, tek na otvorenome ponegdje umjeren sjeverozapadni.

Na sjevernom Jadranu sunčanije nego danas, osobito na moru, dok će po gorskim kotlinama biti zaostalih niskih oblaka. Bura samo pod Velebitom slaba do umjerena, ali će krajem dana malo pojačati. Temperatura između 12 i 15 °C, u gorju između 6 i 9 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti idućih dana magla i niski oblaci, tu i tamo slaba rosulja. Ne, odviše hladno, ali se temperatura tijekom dana neće previše mijenjati. Za Badnjak još oblačnije uz kišu, u višem gorju susnježica i snijeg, a pahulje barem nakratko moguće i u zapadnim nizinama. Pritom i malo hladnije uz sjeverac i sjeveroistočnjak. Kiša, ponegdje i one oborine na granici kiše i snijega uglavnom prestaju na sam Božić. Tada će se u gorju skupiti tanji dekorativni snježni pokrivač.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu još u nedjelju pretežno sunčano i ugodno toplo, a onda od ponedjeljka sve izraženija južina. Oblaci i kiša najprije na sjevernom dijelu, a onda i drugdje pa i u obliku kojeg izraženijeg pljuska uz koji može zagrmjeti. No, na Badnjak će na sjeveru zapuhati jaka i olujna bura koja će se do Božića proširiti duž cijele obale i tako barem dijelom rastjerati kišonosne oblake. Temperatura postupno malo niža, ali i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine.