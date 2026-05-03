Idealna nedjelja za izlete! Vedro nebo i ugodnih 25 stupnjeva, ali stiže promjena vremena

Nalazimo se pod utjecajem anticiklone koja podržava sunčane prilike, a uz dotok toplog zraka će danas dnevna temperatura biti i viša od jučerašnje.

Nedjelja

Prijepodne u većini predjela sunčano i vedro. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak, u Dalmaciji jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura na kopnu od 2 do 7, a uz obalu između 10 i 15 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sunčano. Vjetar slab, ponegdje i umjeren jugoistočnjak, a temperatura uglavnom između 23 i 25 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, vedro i ugodno toplo, temperatura oko 22, 23 stupnja. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a uz vedro nebo će UV indeks u većini zemlje biti visok.

U Dalmaciji sunčano, nebo će većinom biti bez oblaka. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 21 do 25 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju uglavnom sunčano, tek će navečer ponegdje biti umjerene naoblake. Vjetar slab, tek ponegdje i umjeren sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 21 do 24 stupnja.

U novom tjednu

U unutrašnjosti još u ponedjeljak pretežno sunčano i iznadprosječno toplo, dnevna temperatura će biti oko 27 stupnjeva, lokalno i iznad toga. Od utorka oblačnije, kiše će biti ponegdje u gorju, a zatim od srijede povremeno u većini kopnenih predjela. Zapuhat će slab do umjeren, u gorju na udare i jak jugozapadnjak, a temperatura će sredinom tjedna biti u blagom padu.

U Dalmaciji u ponedjeljak pretežno sunčano, a na sjevernom dijelu će prema kraju dana rasti naoblaka pa će utorak biti i kiše i pljuskova. Od sredine tjedna duž obale nestabilno, ponegdje su mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjereno, u srijedu i petak i jako jugo, a dnevna temperatura uz više oblaka i povremenu kišu u postupnom padu, ali će i dalje većinom biti iznad 20 stupnjeva.