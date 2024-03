Pregled ključnih događaja u srijedu:

Ovih je dana velika gužva u Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) gdje stranke predaju izborne liste. Neslužbeno doznajemo da Ustavni sud i Državno izborno povjerenstvo prate što predsjednik Zoran Milanović govori te će odlučiti hoće li reagirati.

"Liste bi trebale biti zaključene u subotu. Izborna promidžba trebala bi službeno početi, a tada će se konferencijom za medije oglasiti Državno izborno povjerenstvo kada ćemo ih moći pitati krši li predsjednik Zoran Milanović Ustav i izborni proces", objasnila je RTL-ova reporterka Katarina Brečić.

Tko sve može DIP-u podnijeti prigovor na kršenje izbornog procesa i na čemu najčešće stranke "padaju", saznajte u prilogu.

RTL-ov izborni analitičar ukazao na Plenkovićev najveći nedostatak

RTL-ov izborni analitičar Krešimir Macan ocijenio je da je premijer Andrej Plenković imao "jako smiren nastup" u ekskluzivnom intervjuu s RTL-ovom Damirom Gregoret.

"Izbjegao je da samo priča o Milanoviću. Nabrajao je što je sve napravila Vlada i o rezultatima. Ono što je tipično za Plenkovića je da nije našao ni jednu stvar koju je loše napravio", istaknuo je Macan koji smatra da je Plenkoviću nedostajala barem mrvica ljudske nesavršenosti.

"On želi imati pet plus, mora biti 5,0, a može biti 4,8. Nakon osam godina vladanja on ima super rejting. Može slobodno reći 'pa nisam bio u svemu savršen. Osjetio sam. Brinuo sam za Hrvatsku; ali nisam nešto uspio napraviti'. Ne bi mu pala kruna ili sijeda las s glave, ali bi dobio veći respekt od ljudi", smatra analitičar.

Koji je Plenkovićev odgovor ocijenim frajerskim i vidi li se kod njega strah od Milanovića, pročitajte u detaljnijoj analizi u prilogu.

Plenković ekskluzivno za RTL o Milanoviću, izborima i porukama u kojima se spominje 'AP'

Premijer Andrej Plenković u ekskluzivnom intervjuu za RTL Danas pozvao je predsjednika Zorana Milanovića da podnese ostavku kako bi se susreli u političkoj utakmici.

"Milanović je izašao iz uloge predsjednika republike čim je stao na stranu jedne političke stranke. Došao im je na glavni ili središnji odbor i tu je priča gotova. Umjesto da se ponaša kukavički i da koristi protokolarne susrete i ide okolo po Hrvatskoj - pozivam ga: Neka da ostavku", poručio je.

Otkrio je da će s HDZ-om na izbore ići dosadašnji partneri, Hrvatska socijalno liberalna stranka, HDS, HNS, Hrvatska stranka umirovljenika, te Marijana Petir, ali i da Tomislava Karamarka neće biti na izbornim listama, kao što se zadnjih dana špekuliralo u medijima.

Dotaknuo se mogućih poteza nakon izbora, koliko mandata očekuje, te se osvrnuo na propucavanje automobila novoizabranog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

Plenković je rekao da nije znao da je Turudićem auto propucan prije mjesec dana, kako tvrdi Milanović. "Odakle bih ja to znao. Što mislite da se mi bavimo njegovim autom. Neću to uopće više komentirati, to je na policiji koja je u procesu utvrđivanja, na njima je da daju informacije o tome. Tko da mi javi? Ovaj koji je pucao ili ovaj drugi", upitao je.

Dotaknuo se i teme Ureda europskog javnog tužitelja i afere s Geodetskim fakultetom, ljudi iz Vlade koji su odlazili zbog afera, što očekuje od Milanovića i bi li se sučelio s drugim kandidatima.

Na pitanje žali li za čime u posljednjih osam godina, ocijenio je da uvijek može bolje, ali da je Vlada, unatoč krizama, ispunila dosta ciljeva.

Cijeli ekskluzivni intervju pročitajte u prilogu.

Kolakušić napao dio oporbe: 'Nikad im to neću oprostiti'

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava te predstavnici stranaka Agrameri, Pravo i pravda, Demokratski HSS, Zelena lista, Blok za Hrvatsku te nezavisni Željko Lackovićem i Hrvoje Janči otpisali su koalicijski sporazum.

"Trudit ćemo se s našim partnerima Hrvatsku vratiti tamo gdje joj je mjesto, da pripada hrvatskom narodu!", kazao je Penava.

Mislav Kolakušić je u svom govoru napao dio oporbe koja nije s njima, kazavši da ti glasovi idu na ruku HDZ-u.

"Nikada im to neću oprostiti, a nadam se da im neće niti hrvatski narod", poručio je dodajući da je stara podjela bila na lijevo i desno, a nova na suverenizam i globalizam.

"Molim sve one koji imaju imalo zrna soli u glavi, da glasaju za nas", dodao je.

Više pročitajte u prilogu.

Savez naša Hrvatska potpisao deklaraciju o suradnji s IDS-om, PGS-om i nezavisnom platformom Sjever

Predstavnici saveza Naša Hrvatska, koju čine Socijaldemokrati, Hrvatski laburisti - stranka rada i Demokrati, potpisali su deklaraciju o političkoj suradnji s IDS-om, PGS-om i nezavisnom platformom Sjever međimurskog župana Matije Posavca. Poručili su da taj savez nudi pristojnost, odgovornost i ozbiljnost.

Ove stranke na izbore izlaze odvojeno od bloka koji se okupio oko SDP-a.

Branitelj se obrušio na Sandru Benčić

Kandidati Možemo predstavili su se u 7. izbornoj jedinici, a skup je prekinuo muškarac, koji se predstavio kao hrvatski branitelj, optuživšiSandru Benčić da ne može voditi državu jer "nije znala voditi obrt i studirala je 18 godina", pa je predstavljanje nastavljeno nakon pet minuta.

"Nije ovo Banija, ovo je Banovina. Što vi možete? Ne možete. Kako mislite voditi državu ako niste bili u stanju voditi obrt i kad se zna da ste studirali 18 godina", rekao je Sandri Benčić Ivo Vranić.

Ona mu je odgovorila: "Moj je otac ostao bez posla, kad sam nakon pet godina studiranja apsolvirala otišla sam raditi. Nakon 10 godina vratila sam se na studij i diplomirala. Mnoge kolegice i kolege imali su istu sudbinu, tijekom srednje škole i studija morali smo raditi jer nismo rođeni sa 'zlatnom žlicom'. Oni koji su rođeni s tom žlicom neka si ju stave opet u usta i šute. Ovako se ne vodi kampanja, nego programskim rješenjima".

Više o Možemo! u Petrinji pročitajte u prilogu.

Jandroković: 'Milanovićeva zamišljena kandidatura'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odbio je komentirati izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića o "svojoj zamišljenoj premijerskoj kandidaturi i programu", ističući da bi to kršilo odluku Ustavnog suda.

Jandroković je naglasio važnost poštivanja zakona i odluka nadležnih institucija te je izrazio očekivanje da će predsjednik dati mandat stranci s većinskom potporom. Kritizirao je Milanovićev način komunikacije kao politički neprihvatljiv te odbio baviti se njime u kampanji. Jandroković je spomenuo i pripreme HDZ-ovih izbornih lista te naglasio da su u završnoj fazi.

Nije imao informacija o Karamarku ili eventualnom ponovnom predsjedanju Saborom. Kritizirao je oporbu zbog fokusa na korupciju te istaknuo HDZ-ove ekonomske i međunarodne rezultate.

Centar predstavio 11 kandidata

Stranka Centar predstavila je 11 kandidata koji će predstavljati stranku na predstojećim izborima za Hrvatski sabor, na koje izlazi kao dio koalicije Rijeke pravde, pri čemu će se predsjednik stranke Ivica Puljak naći na drugom mjestu liste u desetoj izbornoj jedinici.

U prvoj izbornoj jedinici stranku će na četvrtom mjestu liste predstavljati saborska zastupnica Marijana Puljak, a na 12. potpredsjednica Centra Lana Pavić. Više o kandidatima pročitajte na poveznici.

Gradonačelnik Oroslavja i Dario Juričan idu zajedno

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić u Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) predao je kandidacijsku listu nezavisnih koji izlaze na izbore u 3. izbornoj jedinici. Na listi će se naći i Dario Juričan, koji se 2019. natjecao na predsjedničkim izborima, a poznat je i kao čovjek koji je promijenio ime u Milan Bandić.

"Juričan i ja imamo iste ciljeve, samo se borimo na drugačije način. On kroz satiru, a ja govorim jasno i javno ono kaj bi trebalo mijenjati i zato mislim da mnogima ne pašem. Dosta je bilo toga da je stranačka iskaznica jača od svega, od pravosuđa, od policije, da je jača od naroda. Sve se može promijeniti, samo treba biti dovoljno uporan, nepotkupljiv i treba biti svoj", kazao je Šimunić.

Milanović na Facebooku obećao dizanje mirovina

Predsjednik Republike Zoran Milanović na Facebooku se osvrnuo na mirovine navodeći da su sve manje, da je standard umirovljenika sve lošiji, a da ih se Vlada Andreja Plenkovića sjeti samo pred izbore.

"Pa im i sada daje milostinju za Uskrs. Svojom nerazumnom politikom i programom koji kao da je pisala umjetna inteligencija, Plenković će samo još više povećati razliku između plaća i mirovina", objavio je Milanović te najavio da će jedan od prvih poteza vlade nacionalnog spasa izmijeniti način obračuna i povećanje mirovina na 50 posto prosječne plaće", poručio je.

Teme mirovina dotaknuo se i u Istri nakon sudjelovanja na svečanoj sjednici Istarske županije - Istarskog sabora. Komentirao je i njegov ulazak u izbornu utakmicu, ali i propucavanje automobila novoizabranog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

Više pročitajte u prilogu.

Nađi i Vanđelić zajedno na izbore

Stranke Fokus i Republika izlaze zajedno na nadolazeće parlamentarne izbore, potvrdili su to predsjednik Fokusa Davor Nađi i predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić. Sukladno potpisanom sporazumu, Vanđelić će biti zajednički kandidat za premijera.

