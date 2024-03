Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović sudjelUJE na svečanoj sjednici Istarske županije – Istarskog sabora u povodu obilježavanju Dana Istarskog statuta. Predsjednik je održao prigodni govor.

"I ove godine sam s vama, smatram to svojom dužnošću. Moj prvi susret s dvojezičnom Istrom bio je u mojoj devetoj godini života i na ulasku u Rovinj vidio sam dvojezični natpis, bio je siječanj 1976. godine. To mi je bilo neobično. Kasnije sam išao i do drugih mjesta na sjeveru, to je bilo tamo i nije to trebalo posebno izmišljati i utjerivati 1990. godine. To je 2001. godine postalo ustavno. To je jedan pristup tumačenju ustava jednog relativno jednostavnog teksta. Odjednom je postalo dobro, to je pristup ustavu u duhu tumačenja Biblije. 2001. godine to je postala stvarnost.

Istra je regija u kojoj se žive lijepo i sigurno, ali slušajući župana, genijalna mi je transformacija od globalista i baštinika univerzalnih vrijednosti da bi na kraju postao ono što svaki čovjek mora biti, domobran. Sve što je govorio, ticalo se Istre. Kao što kada govorim o Hrvatskoj, gledam prije svega Hrvatsku. Način na koji se Istra biro za svoje interese, u tome je ostala svoja. Ja još čekam da izvršna vlast u Bruxellesu kaže da nam nešto ne odgovara. Nije moguće da dolaze samo stvari koje Hrvatskoj odgovaraju.

Kada se govori o demografiji, onda mislim da bismo morali biti malo opušteniji. Nitko ne voli da ga nestane. Ovdjej e luksuz živjeti, čisto je, očuvano, ljudi nisu siromašni. Tu će biti ubuduće i stranaca, međutim sama brojnost nije odgovor na ništa, tu je 200.000 ljudi", kazao je Milanović.

Naveo je velik uspjeh Irske te istaknuo da Irska danas ima puno migranata i manje stanovnika nego prije 200 godina.

"Je li Irskoj bilo nužno da bude brojna, napučena ili da nadoknadi obrazovanjem? To vrijedi i za Hrvatsku. Da se prestanemo stalno prebrojavati", kazao je Milanović.

"Zapadni čovjek mora biti svjestan da nismo svi isti. Znam kada dođem u Istru da su vrijednosti druge nego u Splitu i Makarskoj. Biti prilagođen tome nije licemjerje nego svijest o tome da se ljudi razlikuju. Istrijani i Dalmatinci se razlikuju. Međimurci. Mi smo zemlja regija, Europa u malom. Želim da nastavite tako kako vi želite, čini mi se da radite dobro. Oni koji su na tome radili prije 30 godina zaslužuju priznanje. Ovdje je rađen jedan bazično pošten i plemenit projekt, ali Istra je više od projekta, ona je majka zemlja i s tim u duši, sretan Uskrs", kazao je Milanović u svom govoru.

Očekuje se da će Milanović dati i izjavu za medije.

