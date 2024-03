Predstavljanje kandidata stranke Možemo! u sedmoj izbornoj jedinici prekinuo je muškarac, koji se predstavio kao hrvatski branitelj, i optužio koordinatoricu stranke i kandidatkinju za premijerku Sandru Benčić da ne može voditi državu jer "nije znala voditi obrt i studirala je 18 godina".

Predstavljanje je nastavljeno nakon nekoliko minuta. "Nije ovo Banija, ovo je Banovina. Što vi možete? Ne možete. Kako mislite voditi državu ako isporučio je Ivo Vranić, koji tvrdi da nije član ni jedne stranke.

Ivo Vranić do sada je već imao verbalnih okršaja s političarima lijevog spektra. Isti je to branitelj koji je u siječnju 2023. sačekao predsjednika Zorana Milanovića u obilasku potresom pogođenih područja i u raspravi počeo braniti djelatnike ureda za obnovu, spominjući i premijera Andreja Plenkovića, prenosi Večernji list. Pritom se s Milanovićem prepirao je li ispravno reći Banovina ili Banija.

'Okršaj' s Milanovićem

Podsjetimo, dok je Milanović šetao centrom Petrinje, pokušao mu je prići muškarac, ali mu predsjednikom tjelohranitelj isprva to nije dopustio. Milanović mu je ipak pružio ruku, a muškarac se predstavio kao invalid domovinskog rata te mu pokazao video na mobitelu i pitao ga "hoćete mi reći je li ovo normalno?".

Predsjednik je pogledao video pa mu odgovorio da nije fer da on to sluša, odnosno "da nije fer prema onome koga bi on sad trebao komentirati".

Vranić ga je zatim pitao je li fer da se dolazi "ovdje politički prepucavati s Plenkovićem i drugima, radi ove Banovine", nakon čega ga je Milanović ispravio da je "Banija".

Banija ili Banovina

Muškarac mu je odbrusio da nije "nego Banovina", a onda mu je Milanović počeo objašnjavati zašto nije u pravu. "Za vrijeme NDH je bila Banija. I nakon rata je bila Banija, a onda su izmislili Banovinu", kazao je Milanović i krenuo dalje sa svojom pratnjom te na kraju ljutito dobacio: "Ajde HDZ-ovac pali".

Iz Možemo! mu u srijedu nisu povjerovali da nije član niti jedne stranke te su ustvrdili da je ovo uobičajeni način napada i opstruiranja.

"Ljudi iz HDZ-a nastoje diskreditirati Možemo i mene ponavljanjem rečenica Andreja Plenkovića, koje izgovaraju u nedostatku političkog sadržaja", poručila je Benčić nakon što je čovjek otišao dodavši da HDZ-ovci nikada neće dobiti potporu od Možemo! jer ih smatraju klijentelističkom, koruptivnom grupacijom koja je zauzela sve strukture u zemlji.

