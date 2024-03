Točno tri tjedna prije parlamentarnih izbora RTL Danas ekskluzivno donosi veliki intervju premijera Andreja Plenkovića koji razgovara s Damirom Gregoret.

Prvi put predsjednik Vlade i HDZ-a govori o izbornom programu koji će njegova stranka predstaviti sutra, o planovima u izbornoj kampanji i očekivanjima nakon izbora.

"Milanović je izašao iz uloge predsjednika republike čim je stao na stranu jedne političke stranke. Došao im je na glavni ili središnji odbor i tu je priča gotova. Umjesto da se ponaša kukavički i da koristi protokolarne susrete i ide okolo po Hrvatskoj - pozivam ga: Neka da ostavku, idemo napraviti pravu utakmicu političku", rekao je Plenković.

Ovog vikenda počinje kampanja, što ako se nastavi na ovaj način. Zašto ne posegnete za mogućnošću koju imate kao stranka da prijavite predsjednika DIP-u?

"Kršenje Ustava je jasno, DIP i Ustavni sud imaju svoje nadležnosti. Bavit ćemo se pozitivnom kampanjom i postignućima. Nećemo se opterećivati, ignorirat ćemo onoga tko krši Ustav. Što se nas tiče, bavimo se sobom, građanima i gospodarstvom."

Postoji li bojazan da izbori budu poništeni?

"To pitajte Ustavni sud. Mi idemo u još jedno povjerenje hrvatskih birača, uvjeren sam u veliku pobjedu zbog svega što smo učinili u posljednjih osam godina. S obzirom na rast plaća, mirovina, kreditnog rejtinga, rast prosječne razvijenosti Hrvatske sa 62 na 76 posto. Naši rezultati su tu, Pelješki most je tu, LNG terminal je tu, druga cijev tunela Učka, autocesta do Siska, Euro, Schengen... Nemamo praktički nijedan projekt koji smo obećali, a da ga nismo realizirali."

Imate u programu Sigurna Hrvatska, delimitiranje roditeljskih naknada - puna plaća u drugih šest mjeseci?

"Imate sad novi Zakon kojim smo obuhvatili dvije trećine obitelji s djecom zbog toga što imamo imovinski cenzus. Imamo inkluzivni dodatak za osobe s invaliditetom. Imamo mjere gdje subvencioniramo plin, struju i naftne derivate."

Možete li roditeljima obećati da će i idućih šest mjeseci, ako dođe do novog mandata, biti puna plaća?

"Sutra ću predstaviti svoj program, bit će Vam zanimljivo to gledat. Ono što nudimo - stabilnost, pouzdanost, sigurnost i kontinuitet gospodarskog rasta i bolji položaj građana. Snažnije gospodarstvo, snažan međunarodni položaj Hrvatske, utjecajnu Hrvatsku koja će imati velike investicije"

Hoće li biti iznenađenja na listama koje predstavljate sutra?

"Nema velikih iznenađenja, članovi Vlade, saborski zastupnici, lokalni čelnici, naši partneri. S nama na liste idu dosadašnji partneri - Hrvatska socijallno beralna stranka, HDS, HNS, Hrvatska stranka umirovljenika, kao i dosad Marijana Petir."

"Notorni patološki lažljivac" je Zekanović rekao za Vas. Niste mu to zamjerili?

"To je više ovako od šale kazao. Pokazao se sjajan otkad je shvatio tko je tko na političkoj sceni. Bio je angažiran i ubojit u komentarima. Jednom je bio sedmi, kad smo pobijedili SDP 2016. godine"

Tomislav Karamarko na listi?

"Ne, imamo puno kandidata. Mi smo pristojni, kulturni, respektiramo bivše predsjednike i zvali smo ga na skup. Povremeno imamo kontakt. "

Što nakon izbora, ako ne budete imali dovoljno mandata. Tko ne dolazi u obzir, a s kime biste mogli za stol?

"Sastavit ćemo Vladu, bit ćemo relativni pobjednici. Već sam obišao cijelu Hrvatsku. Osjećate atmosferu na terenu, atmosfera je izvanredna. Mobiliziranost birača je izrazito velika, a sve što je opozicija napravila, predvođena kršiteljem Ustava, bio pucanj u koljeno, a vjetar u leđa našim članovima i biračima i svima koji dijele smjer Hrvatske. Hrvatska je puno bolja nego je bila 2016. godine."

