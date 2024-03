Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava zajedno s predstavnicima stranaka Agrameri, Pravo i pravda, Demokratski HSS, Zelena lista, Blok za Hrvatsku te s nezvisnima Željkom Lackovićem i Hrvojem Jančijem održao je konferenciju za medije na temu službenog potpisivanja koalicijskih sporazuma.

"Upravo smo potpisali koalicijski sporazum s našim partnerima", rekao je Penava.

"Ovdje smo danas potpisali sporazum kako bi pred hrvatsku javnost izašli jaki kao što jesmo, kao što smo mogli vidjeti na našim skupovima s mišlju da prvi puta hrvatskom narodu donesemo istinski hrvatsku vladu u kojoj neće biti mjesta za prepirke i sukobe dva brda", kazao je.

Rekao je da ih sa strankom Pravo i pravda Mislava Kolakušića spaja dosta politika.

"Trudit ćemo se s našim partnerima Hrvatsku vratiti tamo gdje joj je mjesto, da pripada hrvatskom narodu!", kazao je.

On ne bi s HDZ-om

Nakon penave, medijima se obratio Mislav Kolakušić. "Mi koji smo se ovdje okupili smo još jači, mi smo sada oni bez kojih se nova vlada neće moći sastaviti i mi smo spremni biti dio vlasti", rekao je Kolakušić.

U svom je govoru Kolakušić u rukavicama napao dio oporbe koja nije s njima, kazavši da ti glasovi idu na ruku HDZ-u.

"Ja im to nikada neću oprostiti, a nadam se da im neće niti hrvatski narod", kazao je.

Rekao je da je stara podjela bila lijevo i desno, a nova podjela je suverenizam i globalizam. "Molim sve one koji imaju imalo zrna soli u glavi, da glasaju za nas", kazao je.

"!Naša suradnja začeta je na prošlim parlamentarnim izborima, potvrđena na lokalnim izborima. Ona je plodonosno trajala nakon cijelog saziva Sabora. Cilj svakog političkog djelovanja je preuzimanje odgovornosti, mi smo spremni preuzeti to", rekao je Zlatko Hasanbegović.

Postavljeno im je pitanje tko im je bliži, da li Milanović ili Plenković. "Ne sumnjam da ćemo biti treća snaga u državi, negdje i bolji od toga. Građani s nama dobivaju prvi puta jednu autentičnu nacionalnu priču", kazao je Penava.

"Na pitanje tko nam je bliži, neka to bude no name, netko tko je u stanju podržati naš plan i program. Svjesni smo da koalicija zahtjeva kompromise. Ovdje smo radi realizacije naših programna, a preko tog programa zastupamo interese Hrvatske", kazao je.

Dodao je da u toj kombinaciji ne može nikako biti SDSS i Možemo.

Kolakušić na pitanje tko je veći suverenist, Milanović ili Plenković, Kolakušić kaže da nije niti jedan. "Građani se zabavljaju, plješću na to. Mi govorimo o ljudima koji su preko 13 godina imali pozicije premijera", rekao je Mislav Kolakušić.

Na pitanje novinarke što će on biti u idućoj Vladi, rekao je da oni realno znaju da su oni treća snaga u HR. Nakon izbora ćemo vidjeti koliko smo mi javi i koliko su drugi jaki.

"Ja s HDZ-om ne bi išao da je smak svijeta", kazao je Mislav Kolakušić.

Nisu ovdje zbog taštine

Penava je rekao da nisu ovdje zbog svojih taština, imena i prezimena, nego zbog realizacije projekata. Kazao je da će se sve vidjeti i znati nakon izbora.

Na pitanje vide li se da s Milanovićem rade na projektu Treće Republike, kada da kada bi to odgovorio, bi se uklopio u narativ dva brda.

"To nije naša priča. Toliko je ključnih problema za ovu zemlju gdje idemo k vragu, da mi je sada odgovarati na pitanje što mislim o Plenkoviću ili Milanoviću kao da mi kuća gori, a vi me pitate gdje idem na more", rekao je.