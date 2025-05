Milanović: 'Europa luduje, naoružava se dok mi ovdje pričamo o slavnoj prošlosti'

Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je na obilježavanju 80. obljetnice Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba kazao da su se antifašisti borili protiv režima koji je bio ''neponovljiva sinteza zla'', te istaknuo da se, dok govorimo o slavnoj prošlosti, Europa ponovno naoružava.

Predsjednik Republike je, govoreći o događajima od prije osamdeset godina na svečanoj akademiji u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Grada Zagreba, kazao kako Drugi svjetski rat treba staviti u povijesni kontekst da se ne bi ponovio.

''Rat na ovim prostorima je bio društvena, ekonomska, nacionalna, egzistencijalna katastrofa za one grupe koje su se formirale na ovim prostorima, nacionalna katastrofa u smislu demografskih gubitaka i ljudske patnje koja je neponovljiva. To se više nikada ne smije dogoditi", poručio je predsjednik Milanović. Osvrnuo se i na odnose Hrvata i Srba te istaknuo kako su se oni u tom ratu zajedno borili i "nisu se prebrojavali vjerski, nacionalno ni etnički".

''Režim protiv kojeg su se borili je neponovljiva sinteza zla u ljudskom društvu. Da bismo vidjeli jasnije trebamo razmišljati šire i naučiti te lekcije iz povijesti i vidjeti da neke stvari nisu determinirane u potpunosti i da su katkada i plod slučaja. Masovna ubojstva i deportacije – sve to nije bilo zapisano u našoj kulturi i povijesti, a ipak se dogodilo. Onim hrabrim ljudima koji su 1941. i 1942. godine odabrali taj put, prvoborcima, ljudima koji su bili organizatori ustanka, danas nezamislivo hrabrim ljudima, odajem počast i želim da im bude vječna slava", rekao je predsjednik Milanović. Osvrnuo se i na današnju situaciju u Europi i ulaganjima u obranu.

Dok pričamo o slavnoj prošlosti Europa se naoružava

"Europa luduje, ratuje, naoružava se, a niti jedan odgovoran državnik ne može i ne smije biti protiv toga da se njegova država naoruža da bi se mogla obraniti. Bez toga države nema. Dok mi ovdje pričamo o slavnoj prošlosti, idu inicijative da se za par godina troši pet posto BDP-a na naoružanje, na obranu", rekao je predsjednik Republike

Pojasnio je kako je inicijativa o ulaganju pet posto BDP-a za obranu inicijativa NATO-a za sljedeći samit koji će se održati za mjesec dana.

"Javnost za to mora znati. To nisu vojne tajne, to su političke činjenice - da se troši pet posto BDP-a na naoružanje, na obranu", rekao je Predsjednik dodavši kako u ovom trenutku Hrvatska za obranu troši milijardu i četiristo milijuna dolara, a da bi prema NATO projekciji trebala trošiti pet milijardi dolara.

"To znači da će Europa biti bremenita, nakrcana oružjem. Od koga, gdje i kako će ga kupovati i što ćemo s tim iznosom moći nabaviti? Ovo su teme za razmišljanje jer to vodi u nepovrat i u propast. Na taj način nećemo izgraditi sretnu Europu, neće biti mira i suradnje među nacijama, neće biti svega onoga radi čega je Europa osnovana. Europa koja je ipak jedan veliki i uspješan mirovni projekt u kojem liberalne demokracije, sa svim svojim nedostacima, surađuju i ne ratuju", upozorio je predsjednik Milanović.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da je Zagreb Grad heroj podsjetivši i na žrtve tijekom antifašističke borbe 1941. do 1945 te istaknuvši potrebu borbe protiv povijesnog revizionizma.

"Mi smo čuvari istine i svjetskih tradicija antifašističkog pokreta i to je upravo ono što bih želio poručiti s ovog veličanstvenog obilježavanja 80. obljetnice oslobođenja Zagreba i 80. obljetnice pobjede nad fašizmom. Agresivnost onih drugih ne može sakriti činjenicu da su oni ipak samo manjina", poručio je Franjo Habulin, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske.

