Potez Plenkovića i Milanovića izazvao ovacije građana: 'Normalno je...'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sudjeluju će na svečanom obilježavanju 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Bljesak" u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova.

U 9 sati, predsjednik Milanović, je kod spomen-obilježja "Kristalna kocka vedrine" položio vijenac poginulim hrvatskim braniteljima i smrtno stradalima u VRO ''Bljesak''.

U 10.30 sat premijer Plenković i predsjednik Sabora Jandrokovići sudjelovat će na svetoj misi zadušnici za sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve u Domovinskom ratu.

Građani počeli pljeskati

Premijer Andrej Plenković je prije mise dao je izjavu za medije. Uvodno je zahvalio hrvatskim braniteljima i ministru branitelja Tomi Medvedu na organiziranju ove važne obljetnice na koji je došao velik broj ljudi.

Čestitao je Međunarodni praznik rada te komentirao da "još uvijek postoje ljudi koji žive teško" te da Vlada nastoji da što manje ljudi živi u siromaštvu. Komentirao je svoje rukovanje s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, zbog čega su građani spontano počeli pljeskati.

"Rukovali smo se normalno", rekao je premijer.

Sastanak s Milanovićem

Plenković je otkrio da će sastanak Vijeća za obranu održati u drugoj polovici svibnja. "Poslali smo u Ured predsjednika Nacrt strategije obrane i razvoja oružanih snaga", pojasnio te rekao da se s Milanovićem vidio i u Rimu. "Sastat ćemo se nakon lokalnih izbora", dodao je.

Odgovorio je i na pitanje je li s Milanovićem razgovarao o veleposlanicima.

"Nismo još, ali radi se na tome. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić-Radman je dao jedan iskaz interesa u okviru sustava i ljudi su dali svoje afinitete i sad će taj proces konzultacija doći u malo ozbiljniju fazu", kazao je premijer.

Afera Hipodrom

Komentirao je i tajming uhićenja u aferi Hipodrom. "Tajming čudan? Ne znam, neka pokrenu još jednu inicijativu za smjenu državnog odvjetnika, to je najbolji odgovor. Pozivati se stalno na tajming je smiješno”", kaže Plenković.

"Pa nisam do kraja uspio pratiti detalje, ali očito da poslovanje tamo je bilo više nego dvojbeno, a hoće li biti odgovornih, to će utvrditi sam proces. Pozivati se stalno na tajming je po meni smiješno. Da je slučajno to bio netko tko pripada državnoj firmi ili je iz HDZ-a, oni bi svi već imali po 20 presica i zahtijevali bi ne znam kakav progon. Nema, dok ne dođemo na jednake standarde, njihove inicijative ne možemo doživljavati ozbiljno. Nema nikakve veze je li počinjeno neko kazneno djelo dan uoči izbora, nakon izbora ili prije, a organi gonjenja, državno odvjetništvo i policija, su za to saznali nedavno. Koliko ja shvaćam, cijeli ovaj proces, slučaj, pokrenuo je odvjetnik Nobilo, koji je inače poznati HDZ-ovac, je li tako?", poručio je Plenković.