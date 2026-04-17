IMA ALTERNATIVA /

Mislili ste na Sljeme žičarom? ZET objavio kad će biti izvan funkcije, poznat i razlog

Mislili ste na Sljeme žičarom? ZET objavio kad će biti izvan funkcije, poznat i razlog
Iz ZET-a su korisnike pozvali na razumijevanje te napomenuli kako se servisni pregledi provode redovito u cilju sigurnosti putnika

17.4.2026.
15:09
Hina
Zagrebačka žičara Sljeme neće prometovati u ponedjeljak i utorak, 20. i 21. travnja, zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, izvijestio je u petak ZET.

Riječ je o uobičajenoj periodičnoj aktivnosti kojom se osiguravaju tehnički i sigurnosni uvjeti za nesmetan i siguran rad žičare.

Za prijevoz do Sljemena putnicima će tijekom toga razdoblja biti na raspolaganju autobusna linija 140 (Mihaljevac – Sljeme).

Iz ZET-a su korisnike pozvali na razumijevanje te napomenuli kako se servisni pregledi provode redovito u cilju sigurnosti putnika.

ZET je izvijestio i o još nekoliko privremenih izmjena na nekoliko autobusnih i tramvajskih linija zbog radova na više lokacija u gradu.

POGLEDAJTE VIDEO: Žičara stala, a oni zarobljeni u gondoli na +30: 'Mučnina, petero djece. Panika, prestrašno'

ZicaraSljemeZagrebServisZet
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
