Oprez, Zagrepčani: Velike izmjene u prometu za vikend, evo zašto i koje su alternative

Zbog sindikalnog prosvjeda u subotu, 18. travnja, na Trgu bana Josipa Jelačića bit će obustavljen tramvajski promet od 11 sati do završetka prosvjeda, izvijestili su u četvrtak iz zagrebačkog ZET-a.

U subotu će od 11 sati do završetka prosvjeda biti obustavljen tramvajski promet Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, kao i Frankopanskom, Jurišićevom, Ulicom Franje Račkog i preko Zrinjevca, a tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.

Izmjene u tramvajskom prometu ZET najavljuje i za nedjelju, 19. travnja.

Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, od 11.30 do 19.30 sati bit će obustavljen promet tramvaja Ozaljskom, Tratinskom i Vodnikovom ulicom te Savskom cestom, od Jukićeve do Ulice grada Vukovara, a linije 2, 4, 9, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjeno.

Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će izvanredna autobusna linija trasom Ljubljanica - Ozaljska - Tratinska - Savska - Trg Mažuranića, stoji u priopćenju.

