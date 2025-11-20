Zelena budućnost počinje u Dubrovniku: Titula pionira pametnog turizma za 2026. godinu

Kroz svoj pionirski pristup održivosti i potencijal da bude uzor drugim turističkim destinacijama Europe, Dubrovnik je u uspio impresionirati žiri. Zahvaljujući upravljanju turizmom temeljenom na podacima, provedbi konkretnih mjera obje aktivno uključuju lokalnu zajedno te potiču dugoročno planiranje i održive tokove posjetitelja, Europska komisija ga je proglasila Zelenim pionirom pametnog turizma za 2026. godinu.

Uz Dubrovnik, finski grad Tampere je postao Europska prijestolnica pametnog turizma. Ove titule se dodjeluju europskim turističkim odredištima koji su vodeći u pristupačnosti, održivosti, digitalizaciji i kultunoj baštini.

Tampere se istaknuo po svojim inovativnim praksama i dobrim rezultatima u svim kategorijala te zanimljivim aktivnostima u 2026. godini. Uspijeli su prikazati uravnoteženo viziju održivog rasta u kojem lokalna zajednica može imati korist od turizma.

"Turizam je jedan od najdinamičnijih europskih sektora i temelj našeg kulturnog i gospodarskog identiteta. Ulaganjem u održivost i digitalne inovacije osiguravamo da Europa ostane ne samo vodeće svjetsko odredište, već i najodgovornija. Ovogodišnja dva grada pobjednika utjelovljuju tu ambiciju i postavljaju visoke standarde za pametniji, održiviji i uključiviji turizam u cijeloj Uniji.", izjavio je Apostolos Tzitzikostas, povjerenik Europske komisije za održivi promet i turizam, povodom dodjele titula.

