Thompson treštao s mobitela u Saboru? A onda je jedan zastupnik stavio točku na 'i'!

Rasprava o organizaciji dočeka rukometaša nastavila se danas i u Saboru, a izmijenjivanje replika trajalo je gotovo sat vremena. Nisu se birale riječi, ali se pomno birala glazba koju su neki zastupnici puštali s mobitela.

Nakon što je HRS rekao Tomaševiću da ne želi doček bez Marka Perkovića Thompsona, organizaciju je preuzela Vlada. A nakon što je Tomašević optužio Vladu za državni udar, rasprava između vladajućih i Možemo nastavila se danas u Saboru.

Tijekom rasprave navodno su se puštale Thompsonove pjesme, što se preko snimke nije moglo čuti jer su uključeni samo mikrofoni zastupnika koji u tom trenutku govori. Međutim, prema njihovim komentarima bilo je jasno o čemu se radi.

Foto: Youtube/ Internet Tv Hrvatskoga Sabora/screenshot

'Pet minuta pauze'

"Ponovno, gospodine Radin, puštaju glazbu i vi to dozvoljavate, potpuno degradirajući ovaj dom u kojem mi pošteno radimo. Ovo je zaista dno", rekla je zastupnica Draženka Polović.

"Pet minuta pauze da se opameti onaj koji pušta muziku", rekao je Furio Radin, koji je predsjedao sjednicom, a iz sabornice se čulo: "To vam neće pomoći".

Urša Raukar Gamulin rekla je poslije pauze da je pjesmu Marka Perkovića Thompsona puštao Ante Deur. S obzirom na to, ona ističe kako je to još jedan pokazatelj da postoji "koalicija između Thompson i HDZ-a."

Foto: Youtube/ Internet Tv Hrvatskoga Sabora/screenshot

Paus zaključio glazbeni dio programa

"Pokazuje strah i bijedu HDZ-a. Boje se, Zagreb nisu osvojili i neće nikada. Nećete ga osvojiti", navela je zastupnica. Glazbeni dio programa zaključio je Dalibor Paus.

"Teško je nakon ove rasprave sada prebaciti se u neku drugu temu. Ali, s obzirom da je ovdje netko zaista cijelo vrijeme puštao nekorektno glazbu, ja bih zaključio ovu raspravu jednim glazbenim brojem", rekao je pa na mobitelu pustio pjesmu "Od Barbana do Vodnjana" koju izvode Gustafi.

"Lipo je u Istri i nadam se da će tako i ostati. Nadam se da ćete svi zajedno nešto naučiti od nas u Istri", zaključio je Paus.

