Započinje velika obnova tramvajske pruge u Zagrebu: Evo gdje će biti radovi

Nakon obnove tramvajskih pruga na Ksaveru, Ribnjaku, Jadranskom mostu, u Dubravi i Maksimirskoj cesti, u ponedjeljak započinju radovi na rekonstrukciji oba tramvajska kolosijeka u Ulici kneza Branimira, od Draškovićeve ulice do Trga kralja Tomislava, poručili su iz Grada Zagreba.

Planirano trajanje radova je 12 tjedana, a zbog pojačanog motornog i pješačkog prometa, radovi će tijekom Adventa privremeno biti obustavljeni.

Sigurnija i udobnija vožnja

Iz Grada kažu kako će rekonstrukcija omogućiti tišu sigurniju i udobniju vožnju te manje zastoja u prometu.

Uz izmjenu tračnica, ugrađuju se novi nivelacijski ležajni jastuci s pričvršćenjem tračnica te se postavljaju nove pokrovne armirano-betonske ploče.

Radovi na obnovi sjevernog kolosijeka započinju na dionici dugoj 110 m, od Draškovićeve do Palmotićeve ulice, zatim se nastavljaju na dijelu od Palmotićeve do Petrinjske ulice u dužini od 138 m te potom od Petrinjske do Trga kralja Tomislava u dužini od 70 m.

Nakon dovršenog sjevernog, radovi će se nastaviti na južnom kolosijeku te će se u konačnici obnoviti više od 630 m tramvajskog kolosijeka.

Tramvajski promet neće biti prekinut

Tijekom prve faze radova, koja obuhvaća dio Branimirove ulice od Draškovićeve do Palmotićeve ulice bit će zauzet jedan prometni trak uz gradilište te parkirna mjesta u neposrednoj blizini.

Kada radovi obuhvate i raskrižje s Palmotićevom ulicom, zauzet će se i jedan prometni trak Palmotićeve ulice na samom raskrižju, a promet će se odvijati po preostalom dijelu kolnika.

Dnevni tramvajski promet neće biti u prekidu, dok će noću biti organiziran prijevoz autobusima. Više informacija o voznom redu bit će dostupno na službenim stranicama ZET-a.

