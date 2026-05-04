Blizanke rođene u razmaku od samo nekoliko minuta, ali nemaju istog oca

Blizanke Michelle i Lavinia Osbourne (49) oduvijek su bile povezane, no kada je Lavinia u rujnu 2022. otvorila mail s rezultatima kućnog DNK testa - sve se promijenilo. Rezultati testa su otkrili nešto zapanjujuće - djevojke nisu bili jednojajčane blizanke, zapravo nisu bile uopće blizanke jer nemaju istog oca.

Začete su prirodnim putem, rasle su zajedno u istoj maternici i rođene su u razmaku od nekoliko minuta, ali zapravo su polusestre. Michelle i Lavinia postoje zahvaljujući iznimno rijetkom biološkom fenomenu zvanom heteropaternalna superfekundacija - da bi se to dogodilo, žena mora u istom ciklusu osloboditi više jajnih stanica, koje potom oplode spermiji različitih muškaraca, a embriji uspješno prežive trudnoću.

U svijetu je zabilježeno tek dvadesetak takvih slučajeva, dok su Lavinia i Michelle jedine blizanke u Ujedinjenom Kraljevstvu za koje je dokumentirano da imaju različite očeve, piše BBC.

Za Laviniju je to otkriće bilo razorno. Imale su teško djetinjstvo, seljene su između različitih domova i skrbnika. Jedina stalna u njezinu životu bila je njezina sestra.

"Ona je bila jedina stvar koja je bila moja, jedina u koju sam bila sigurna - A onda više nije bila", kaže Lavinia. No kada je nazvala Michelle i podijelila vijest, njezina reakcija bila je drugačija.

"Nisam bila iznenađena. I dalje me fascinira da se to uopće može dogoditi – jako je čudno i rijetko – ali ima smisla", kaže Michelle.

James? Alex? Netko treći?

Njihova majka imala je samo 19 godina kada ih je rodila u Nottinghamu 1976. godine. Kad god bi pitale tko im je otac, majka je govorila da se zove James, no on nikada nije bio dio njihovih života. Ni majka nije bila stalno prisutna. Kada su imale pet godina, otišla je studirati u London i ostavila ih u Nottinghamu kod majčine prijateljice, koju su zvale "baka".

S deset godina preselile su se majci u London, ali su ubrzo ponovno poslane živjeti u udomiteljsku obitelj. Nikada nisu razumjele zašto ih je majka držala na distanci.

James se vratio u njihove živote kada su bile tinejdžerice. Lavinia ga je pronašla i osjećala sličnost, dok Michelle nikada nije bila sigurna da je on njezin otac.

Do kraja 2021. njihova majka već je imala rani oblik demencije i više nije mogla odgovarati na pitanja. Kada je Michelle vidjela Jamesovu fotografiju, bila je još uvjerenija da nije njezin otac.

"Jednostavno sam pomislila – uopće ne ličiš na mene - pa sam naručila DNK test", kaže.

Rezultati su stigli 14. veljače 2022. – na isti dan kada im je majka preminula. James nije bio njezin otac. Nakon dodatnog istraživanja, Michelle je otkrila da je njezin biološki otac Alex, brat majčine prijateljice. Obitelj joj je rekla da se godinama bori s ovisnostima i da živi na ulici.

'Nisam imala potrebu da bude dio moje budućnosti'

Michelle i Lavinia upoznale su i ženu po imenu Olivine, za koju je Michelle vjerovala da im je rođakinja. Michelle je odmah osjetila povezanost. "Znala sam da smo krv", kaže. No Lavinia to nije osjećala. Na fotografijama te obitelji nije prepoznala sebe. Odlučila je napraviti vlastiti DNK test, iako nije očekivala drugačiji rezultat.

No, dobila je šok - njezina sestra blizanka zapravo joj je polusestra. Bila je slomljena i ljuta. A otkrića tu nisu stala. Lavinia je shvatila da ni James nije njezin otac. Nije željela dalje istraživati, ali Michelle jest. Pronašla je muškarca po imenu Arthur – Lavinijinog biološkog oca.

Sestre su ga posjetile u zapadnom Londonu. "Bio je malo nervozan, ali vrlo energičan – poput mene", kaže Lavinia. Na kraju susreta poljubila ga je u obraz. Od tada su bliski i viđaju se redovito.

Kasnije im je ispričao kako je upoznao njihovu majku. "Rekao je da mu je pokucala na vrata, uplakana i potresena. Došla mu je jer nije bila sigurna", kaže Michelle.

Michelle je u međuvremenu upoznala i svog biološkog oca Alexa. "Bio je pod utjecajem droge", kaže. Sličnost među njima bila je očita, ali nije osjetila potrebu za odnosom. "Znala sam da je moj, ali nisam imala potrebu da bude dio moje budućnosti", rekla je.

Iako su oduvijek bile svjesne svojih razlika, DNK test ih je isprva još više razdvojio. No njihova povezanost ostaje. "Mi smo čudo", kaže Lavinia.

