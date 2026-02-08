Zagrepčani se jutros probudili bez grijanja! 'Nisu normalni, u nedjelju kad su svi doma'

Dijelovi Zagreba danas su se probudili bez grijanja, pišu građani na društvenim mrežama. Javljaju se građani od istoka do Novog Zagreba, piše Zagreb.info.

Nestanak grijanja prijavljuju stanovnici dubrave te Studentskog grada. U HEP-u su im rekli da je u pitanju kvar. I sami smo pokušali kontaktirati HEP, ali u trenutku objavljivanja ovog teksta još se nije javio operater.

“Rekli su da zbog kvara cijela Dubrava nema grijanja”, svjedoče stanovnici.

Javljaju se korisnici diljem grada

Stanovnici Sopota, Trnskog, Trnja, Sloboštine, Dugava, Središća, Zapruđa također se javljaju kako nemaju grijanja.

“Nisu normalni, u nedjelju kad su svi doma”, žale se građani.

“Trenutno nema adresa kojima je obustavljena isporuka toplinske energije zbog radova na toplinskom sustavu”, piše na stranicama HEP-a što također potvrđuje da je riječ o izvanrednom kvaru.

Poslali smo upit HEP Toplinarstvu. Odgovor ćemo objaviti čim nam stigne.

