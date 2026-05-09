Zagrepčani osjetili slab potres: 'Malo je zaljuljalo'

Potres magnitude 1.4 prema Richteru zabilježen je u 15.10 sati s epicentrom 24 kilometra jugoistočno od Zagreba i 14 kilometara južno-jugozapadno od Velike Gorice, na dubini od 30 kilometara.

Građani su na stranici EMSC-a ostavili komentare: "Malo je zaljuljalo garnituru, 5. kat", "Čuo se tutanj kao i sinoć", "Petrinja, ovaj put zvuk kao grmljavina".