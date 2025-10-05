Zaboravite kupovno! Donosimo Milkin recept za zimnicu s kojim nećete pogriješiti!

Uz svo bogatstvo hrane u trgovinama, uz sve servirane staklenke, konzerve i pakiranja već gotovih delicija, domaće nekako ipak grije srce.

Nekad su se mirisi zimnice i octa širili stubištima i znalo se da susjedi spremaju u staklenke dobre paprike, krastavce ili da se miješa kakav dobar ajvar. Sada je toga sve manje, naročito u većim gradovima, a spravljenje zimnice postalo je gotovo hobistička razonoda.

Ipak, za sve oni koji vole domaće, mirise koji podsjećaju na najljepše uspomene, u suradnji s prof. Ivom Grgićem, svake nedjelje donosimo storiji i recepte izvučene iz ladice u našem kutku "Iz Grgić kuhinje":

"Polako dolazi jesen i sjetih se tugaljive pjesme iz Bosanske Posavine "Jesen stiže, ja se ne oženi…".

Stalno spominjanje Posavskih Brega i (ne)namjerno preimenovanje u "Bosanske" mi malo umiri nostalgiju. Ali, kako godine idu, jednostavnije se, odnosno brže, sjetim nečega iz svog sela Jošave, nego onoga što je bilo prije deset dana.

Pogled na naš povrtnjak, koji je zahvaljujući supruzi Mirjani i ove godine bio bolji od mnogih povrtnjaka kod suseda, ovo je mali hrvatski jal, i u njemu još dovoljno plodova koji nisu za baciti, ponukalo me je da se upitam što činiti.

Foto: Privani Album

Da se ostavi da propadne, nije domaćinski. Da damo peradi, većinu ne bi pozobale.

Prijatelji bi rado da im u kuću donesemo, naravno od toga ništa. I sjetih se dječačkih dana, sela Jošave i babe Anđe, pionirke kružne ekonomije. A kako je baba Anđa nedostupna, za savjet i na kavu skoknuh kod susede Milke. I da ne bude zabune, u kući Grgić bi to sigurno riješila supruga Mirjana, ali je na par dana skoknula u grad, u Zagreb.

Jutro je i Milku zatekoh u pripremi laganog doručka, primjerenog dobi i zubalu. Pitam hoćemo li i ove godine pripremati kiselo miješano povrće. Naravno, veli Milka, baš sam mislila sutra. Pa nećeš valjda i to u novine, kao da se srdi, iako je vesela da pomogne meni, a još više vama, dragi prijatelji s dvanaestog kata zagrebačkog nebodera.

Pogledati ćemo što imamo u našim povrtnjacima i napraviti koliko bude pa imamo zimnice za pet kuća, izleti joj iz usta. A dobro zna da od toga ništa i zaboravlja naš slogan "Niti darujemo niti prodajemo".

I sutra je krenuo tehnološki proces, bez salmonele, ASK-a, plavog jezika, ptičje gripe i svih drugih čuda. I bez urota i specijalnog rata.

Recept za kiselenje povrća

Milka za ukiseljeno mix povrće koristi krastavac, luk, papriku, mrkvu, zelenu rajčicu, zelje i karfiol. Još joj treba ocat, konzervans, sol i voda. Naravno, da bi sve uspjelo, potrebna je osamina bez suseda na kavi, a oni su se navadili dolaziti od ranog jutra.

Njen nadraži prekosokački sused, tj. ja, već je u pola šest na prvoj kavi, a popodne i mnogi drugi navrate. Jednima je to navada od davnina, ali svi žele vidjeti je li Marici i Milki nešto treba. A i one smatraju da je jadna kuća gdje se mora s najavom dolaziti ili još gore ako nitko i ne dolazi.

Kada se dobro obiđe povrtnjak i pobere navedeno, prvo se sve dobro ispere. Kraj je sezone i pomalo nastupa trulež te se pažljivo odstrani trulež. Nakon toga, pazeći na prste, povrće se usitni, malo posoli, doda alkoholnog octa i konzervansa.

Milka na 10 kg smjese stavi 10 g konzervansa. Sve to se pažljivo, bez stiskanja, u većoj posudi, izmiješa. Tako pripremljena mješavina povrća se stavi na sobnoj temperaturi da odstoji barem tri sata.

Za to vrijeme se pripreme staklenke, poželjno je da budu veličine za dva obroka, dobro steriliziraju u pećnici i ide se korak dalje. Sada je potrebna tekućina čime se zalije povrće i Milka radi miks s 2/3 vode te 1/3 alkoholnog octa.

Povrće se pažljivo stavlja u staklenke i zalije smjesom vode i octa, tako da bude dobro potopljeno. Ne treba žuriti, neka se popune praznine i posao je pri kraju.

Na vrhu malo stisnite prekriženim drvom ili već gotovim, kupljenim stiskačem, koji je najčešće od neke vrste plastike. Kažu da nije štetno, a onda poklopac dobro pritegnite, stavite ukrasnu krpicu na vrh kao moja supruga i evo lijeka protiv prehlade i drugih napadača. Skoro sam zaboravio, na naljepnici koju stavite na teglicu upišite mjesec i godinu jer ovako pripremljena delicija izdrži i dvije godine.

A što smo mi dobro uskladištili.

Bogastvo vitamina i probiotičkih kultura

Ukiseljeno miješano povrće je zdravo jer kada fermentira bogato je probiotičkim kulturama, vitaminima i mineralima, koji održavaju zdravu crijevnu mikrofloru, potiču probavu i jačaju imunitet. Sama fermentacija smanjuje količinu šećera u povrću te se preporučuje i dijabetičarima. Ali pomaže i u regulaciji krvnog tlaka te ublažava neke alergije.

Dobro je jesti u hladnije dane jer je značajna prisutnost vitamina C, kalcija, željeza i magnezija, koji su važni za jačanje organizma. A sam proces fermentacije proizvodi vitamine i enzime koji su važni za zdravlje, posebno u hladnijim mjesecima.

I mješavina ukiseljenog povrća dobro dođe za čišćenje organizma ako se samo konzumira, bez dodatka, što je rijetkost.

Ukiseljeno povrće najčešće se služi uz jela koja su masnija, jača i teža za želudac, jer kiselina povrća pomaže probavi.

Naša je preporuka je da povrće služite uz pečenje i roštilj, npr. uz odojak, janjetinu, pečenu piletinu, ali može iako rjeđe uz ćevape, kobasice ili ražnjiće. Dobro se sljubljuje i s varivima kao što je grah te paprikaš. A tek u zimi ako pripremite buncek, pečene krvavice i kobasice. Netko voli uz hladna predjela, a čak, iako mi skoro nikada, uz prženu ili pečenu ribu. Ali mnogi uz takva jela dodaju čašicu vina, gemišta ili malo piva. Sve je moguće i prikladno, kada ne vozite. Da, skoro sam zaboravio, ukiseljeno povrće se služi kao prilog kad god je potrebno "presjeći" masnoću i dodati svježinu. Pa tako i vi učinite."

POGLEDAJTE VIDEO Lovci u slavonskim šumama na opasnom zadatku: 'Čak i ranjena može ubiti'