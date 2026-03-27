Vrijeme je opasno! DHMZ: 'Ovako dugotrajan i olujan vjetar nije uobičajen za Zagreb'

Na snazi su brojna upozorenja za opasne vremenske pojave, podsjetili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) u petak.

"Crveno upozorenje najvišeg stupnja znači da je vrijeme izuzetno opasno. Izdano je za zagrebačko područje zbog olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra.

Udari vjetra od jučer poslijepodne povremeno su veći od 90 km na sat. Na automatskoj postoji Sokolovac u Zagrebu izmjereni su i orkanski udari, oko 120 km na sat. Olujan vjetar puhat će još i danas tijekom cijelog dana, a osjetnije slabljenje očekuje se u subotu, ali i dalje uz žuto upozorenje", kazala je zamjenica glavnog ravnatelja DHMZ-a, Petra Mikuš Jurković.

Olujan vjetar u Zagrebu

Ovako dugotrajan, jak i olujan vjetar na zagrebačkom području nije uobičajen, ističe Mikuš Jurković.

"Glavni grad zbog svoje složene infrastrukture dodatno je osjetljiv na ovakve pojave. Zbog toga ova situacija zahtjeva odgovorno i oprezno ponašanje, jer postoji značajan rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana i letećih krhotina", kazala je.

DHMZ podjeća i na crveno upozorenje za Gospićku regiju zbog obilnog snijega, mećave i zapuha. U riječkoj regiji vrijedi isto zbog olujne bure s orkanskim udarima, lokalno i više od 130 km na sat.

"Kombinacija obilnog snijega i olujnog vjetra znatno otežava promet, stoga ako je to moguće, odgodite prometovanje kroz Gorsku Hrvatsku. Zbog teškog i mokrog snijega moguće su i štete na infrastrukturi, na drveću, ali i prekidi u opskrbi električnom energijom. Zbog vrlo nepovoljne vremenske situacije, redovito se informirajte i pratite prognoze i upozorenja na meteo.hr, te svakako postupajte prema savjetima nadležnih službi", poruka je državnih meteorologa.

