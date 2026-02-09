FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROBLEMI S VELOVODOM /

Dio Zagrepčana i dalje bez grijanja: Iz HEP-a otkrili kada će se i oni 'ugrijati'

Dio Zagrepčana i dalje bez grijanja: Iz HEP-a otkrili kada će se i oni 'ugrijati'
×
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Na ispitivanju i stabilizaciji vrelovodne mreže jučer od ranih jutarnjih sati radile su sve raspoložive terenske i inženjerske ekipe HEP-Toplinarstva

9.2.2026.
8:46
Hina
Davor Puklavec/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bez grijanja u Zagrebu je u ponedjeljak ujutro samo dio stanara u ulici Brune Bušića, a isporuka toplinske energije uspostavljena je u ostatku istočnoga dijela grada nakon što je u nedjelju ujutro došlo do ispada istočnog dijela vrelovodne mreže.

Isporuka toplinske energije uspostavljena je za sve krajnje kupce u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Cvjetno naselje, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Dubrava, Sigečica, Borovje i Ferenščica, navodi HEP-Toplinarstvo.

Bez isporuke toplinske energije su krajnji kupci na adresi Brune Bušića 3-27 i 10-42, a savjetnik Uprave HEP-Toplinarstva Jurica Brnas Hini je rekao kako očekuje da bi i te dvije zgrade danas tijekom dana trebale dobiti grijanje.

Na ispitivanju i stabilizaciji vrelovodne mreže jučer od ranih jutarnjih sati radile su sve raspoložive terenske i inženjerske ekipe HEP-Toplinarstva. Nakon provjere i utvrđivanja sigurnosti svakog zasebnog dijela vrelovodne mreže postupno se puštala toplinska energija kako bi krajnji kupci što prije dobili grijanje i toplu vodu.

POGLEDAJTE VIDEO: Drama s grijanjem u Zagrebu: Iz HEP-a otkrili kada bi se trebalo sve osposobiti

GrijanjeZagrebHep
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx