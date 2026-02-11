Država stavila milijun eura na stol! Mladi mogu dobiti najviše, potpore su i do 80 posto

Vlada je u srijedu usvojila novi Program potpore za sufinanciranje nabavke opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda, a kroz njega će se u iduće dvije godine proizvođačima dodijeliti ukupno milijun eura.

Prema odluci, za provedbu programa osigurano je po 500.000 eura godišnje u 2026. i 2027. godini. Potpora može pokriti do 65 posto prihvatljivih troškova, dok se za mlade poljoprivrednike intenzitet povećava i do 80 posto ulaganja, što bi trebalo potaknuti modernizaciju manjih pogona za preradu mlijeka.

Potpore za mini sirane i modernizaciju opreme

Program je usmjeren na tzv. mini sirane koje prerađuju kravlje, ovčje i kozje mlijeko, a sredstva se mogu koristiti za nabavu nove opreme poput sirarskih kotlova, pasterizatora, preša, rashladnih bazena za mlijeko, vakuumskih uređaja za pakiranje te druge proizvodne i pomoćne opreme.

Procjenjuje se da će potpore dobiti oko 130 korisnika, uglavnom mikro, mala i srednja poduzeća upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Ministar poljoprivrede Vlajčić poručio je kako je cilj programa zadržati postojeću razinu prerade mlijeka te modernizirati proizvodnju. Naglasio je da bi ulaganja trebala pomoći očuvanju domaće proizvodnje i jačanju lokalnih proizvođača, ali i razvoju ruralnih područja.

Program bi, uz financijsku potporu za opremu, trebao pridonijeti očuvanju tradicijskih proizvoda te povećanju konkurentnosti domaćih sirana na tržištu.

