Beroševi prvi dani u Remetincu: U samici je i šeće u kavezu

Sudac istrage zagrebačkog Županijskg suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor bivšem ministru zdravstva Viliju Berošu i poduzetniku Saši Pozderu koje USKOK sumnjiči za korupciju pri nabavi preplaćenih bolničkih uređaja. Istragom je obuhvaćen predstojnik zagrebačke Klinike za neurologiju KBC Sestre milosrdnice i član uprave jedne zagrebačke poliklinike Krešimir Rotim koji će se braniti sa slobode.

A Vili Beroš sada je u Remetincu. Kako piše Jutarnji list za njega je bila spremljena soba broj četiri na 1. odjelu zatvorskog odjela. Sačekao ga je i televizorski prijemnik, a Beroš je dobio samicu. Pravosudni policajci dobili su neke posebne upute za njegov boravak u Okružnom zatvoru u Zagrebu.

Dobio je šetnju u kavezu. To je poseban tretman koji je Beroš dobio u nedjelju za prvu šetnju od 10 sati do podneva. Kavez - to je zapravo žicom sa svih strana ograđen prostor površine 50-ak četvornih metara koji je sagrađen prije oko pola godine i smješten je u dvorištu.

Goran Roić, predstojnik Dječje bolnice u Klaićevoj, smješten je točno dva kata iznad Beroša, na sedmom odjelu na drugom katu i u ćeliji ima "cimera".

Kada ih pravosudni policajci dovedu i za njima zatvore teška metalna vrata, pritvorenici prolaze kroz prijemni odjel i moraju pohraniti neke osobne predmete, pa tako i satove.

