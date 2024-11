Procurile nove poruke koje su 'usosile' Beroša i ostale. Bivšem ministru tepaju s 'Mali, VB, MZ'...

"U Albaniji je izašao tender za veliki robot, zaključan za mene. U 2023. smo prodali 3 u Bugarskoj i 2 u Rumunjskoj i sada je također izašao tender u Albaniji, a u Srbiji i Hrvatskoj ni jedan…. da me netko pitao početkom godine rekao bi u Srb i Hrv po 2, a ove druge države tek od 2024.. U Bugarskoj i Rumunjskoj znamo samo doktore, nikog iz politike. A u tim državama Medtronic i da Vinci nisu prodali ni jedan, 100 % mi. Sada sam rekao i mojim prodavačima u Hrv da idu od bolnice do bolnice i dovode robot na trening i da nude i da njima poklone i da budemo još agresivniji na tržištu", poruka je to koju je krajem 2023. uhićeni srpski poduzetnik Saša Pozder poslao u WhatsApp grupu "Petrač&Pozder", koja je europske tužitelje dovela do velike korupcijske afere u zdravstvu zbog koje je uhićen i smijenjen sada već bivšeg ministar zdravstva Vili Beroš.

Pozder je direktor tvrtke Medial Innovation Solutions koja se bavi prezentacijom i prodajom medicinskih robota. Uhićen je u petak te mu je kao i Berošu određen jednomjesečni pritvor. Osim njih, u neviđenoj aferi u hrvatskom zdravstvu s nabavom preplaćenih medicinskih uređaja USKOK tereti još predstojnika klinike za neurokirurgiju Krešimira Rotima koji će se braniti sa slobode. EPPO je svoju istragu proširio na još pet ljudi - ravnatelja Klaićeve bolnice Gorana Roića, šefa HZZO-a iz Krapine Tomu Pavića, ali na vrhu zločinačke organizacije označili su Hrvoja Petrača i sinove Nikolu i Novicu.

Ured europskog javnog tužitelja spornu je poruku pronašao u mobitelu Nikole Petrača, istražujući navodnu subvenciju prevaru oko vinarija bivšeg ministra Tomislava Tolušića, a onda i kontroverznog poduzetnika Hrvoja Petrača.

Poruke koje su izmjenjivali, a koje sada cure u javnost, odjeknule su jače od onih nađenih u sada već legendarnom mobitelu nekadašnje kninske kraljice i bivše državne tajnice Josipe Pleslić (ex Rimac). Ukazuju da je ministar i potpredsjednik vlade, kako se sumnja, lobirao za određenu tvrtku i pri tome se nije libio raditi pritisak na podređene.

Jer prema tvrdnjama EPPO-a, da bi neka bolnica mogla dobiti medicinsku opremu za to je trebao cijeli niz suglasnosti i potpis ministra.

'Mali' i 'Zrikavac'

Taj je potpis prema tvrdnjama tužitelja Beroš u najmanje tri slučaja "naplatio" i to s po 25.000 eura mita. Sudeći po porukama, njegovo kodno ime u komunikaciji u spornoj grupi bilo je "Mali" jer su se Petrači i Pozder trudili da ne spomenu njegovo ime. Ipak, u nekim su situacijama koristili inicijale VB, a u drugim ga oslovljavaju kao MZ (kratica ministar zdravstva), prenosi Večernji list.

Pozder je, želeći dogovoriti sastanak s ravnateljem Klaićeve, u poruci primjerice napisao: "Poštovanje profesore Roić, Saša Pozder ovdje, vlasnik Medical Innovation Solutionsa. Dobio sam vaš broj od MZ-a, u ponedjeljak sam u ZG…".

EPPO navodi da je Pavić uputio Pozdera da se javi Roiću. Pavić nije znao da je Roić prijatelj s Hrvojem Petračem.

Iz poruka je vidljivo da su dogovorili sastanak, nakon čega je Klaićeva pribavila medicinski robot od Pozderove tvrtke o čemu je u kolovozu 2023. pisao u WhatsApp grupi: "Klaićeva upravo plaćeno. Vidjet ćemo još danas uplatu. Ja sam sledeće nedelje nazad u Beogradu pa da uradimo plaćanje vama i još 106.000 eura. Novica i ja smo prošli kroz brojeve…. I ima još 25 za prijatelja od toga dati".

Pavića su pak u porukama zvali Zrikavcem.

Te su poruke bile dovoljne da EPPO označi Hrvoja Petrača kao osobu koja je osnovala zločinačko udruženje koje je za cilj imalo omogućiti Pozderovoj tvrtki da dovije posao nabavke medicinske opreme. Pri tome se, sumnja EPPO, podmićivao se tko je trebao i to uz pomoć ministra Beroša koji se sumnjiči da je znao sugerirati ravnateljima pojedinih bolnica da angažiraju Pozderovu tvrtku.

