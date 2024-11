Beroš u Remetincu, Rotim na slobodi. Njegov odvjetnik: 'U utorak se vraća na posao. Petrač? Ne znam gdje je'

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš ostaje u zatvoru. I njemu i srpskom poduzetniku Saši Pozderu određen je jednomjesečni pritvor.

Istodobno, Ured europskog tužitelja ima svoju istragu - u Remetincu između želi ravnatelja Klaićeve bolnice Gorana Roića, šefa HZZO-a iz Krapine, kao i Hrvoja Petrača te njegove sinove Nikolu i Novicu.

Nitko od trojice Petrača od jučer nije dostupan pravosuđu. Odvjetnik Fran Olujić koji zastupa Novicu kaže da se uskoro vraća u Hrvatsku.

Aferu koja je potresla Vladu i državu prati RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić, koja je razgovarala s odvjetnikom Hrvoja Petrača i Krešimira Rotima Ljubom Pavasovićem Viskovićem.

Neviđeni sukob USKOK-a i EPPO-a

Danas ste bili na ročištima. Kako to vama izgleda - na istom sudu dva ročišta za isti slučaj? Malo nakaradno, priznat ćete…

Nisam bio na dva ročišta. Bio sam samo na jednom jer je moj branjenik iz drugog predmeta pušten. Naravno da to izgleda nakaradno i da ne izgleda dobro. Imali ste istog suca koji u 10 sati ujutro i u 13 sati odlučuje u dva ista postupka u kojima je činjenični supstrat isti protiv otprilike istih osoba i gdje se sve preklapa u 80 posto. No, u jednom postupku primjerice USKOK tvrdi da je profesor Roić svjedok, a u 13 sati za istu stvar EPPO tvrdi da je Roić okrivljenik. Jedna bizarna situacija koja nije dobra, sud u toj situaciji radi smiješno.

Kakva se time slika šalje na van? Ispadamo malo smiješni?

Ispadamo smiješni. Prosječan gledatelj odnosno čitatelj misli da smo svi u toj struci sišli s pameti i to nije dobro.

Korupcijska hobotnica u zdravstvu

Kakva je situacija na kraju s doktorom Rotimom? On nije priznao djelo, ali je priznao u bitnom ono što USKOK stavlja na teret drugima?

To ste rekli vi, moram vas ispraviti. On priznao nije ništa. On je rekao da ništa nije loše napravio, ništa nezakonito, da je samo htio nabaviti za svoju bolnicu stroj. On je objasnio kako je to išlo i kakva je bila procedura. Kod USKOK-a je to očito naišlo na razumijevanje i ja mislim da on dugoročno u tom postupku niti će biti suđen niti će imati naročitih problema.

U bitnome je priznao ono što USKOK očito…

Nije priznao, stavljate mi u usta nešto što nije točno. On nije priznao. USKOK je tvrdio da je on počinio kazneno djelo. On je negirao i rekao - ne, ja nisam napravio ništa.

Je li on spominjao da je Beroš dobio novac od Pozdera?

Po zakonu vam to ne smijem reći. To nije stvar s kojom smijem izaći u javnost jer smo svi na tom ročištu upozoreni da sve što je tamo rečeno mora ostati tajna.

Što je sad s njim, vraća li se na posao?

Profesor Rotim može živjeti najnormalnije. On je u utorak u bolnici na svom poslu i to je jedino što je u ovom trenutku za mene važno.

Čuli smo da je dobio mjere opreza, ali tužitelj ne želi reći koje.

Ne želim ni ja.

Ništa oko zabrane kontakata… On normalno može obavljati svoju funkciju?

On najnormalnije može obavljati svoju funkciju.

I vraća se na posao u utorak?

Apsolutno.

Gdje su Hrvoje Petrač i sinovi?

Hrvoja Petrača ćete zastupati u drugom predmetu. Čuli smo danas europske tužitelje koji kažu da su spremni na Europski uhidbeni nalog. Kako im odgovarate?

To je njihovo pravo, naravno da će se oni služiti svim zakonskim sredstvima. Jednako tako će obrana poduzimati sve što je u njezinoj moći kad analiziramo cijeli spis i vidimo s kojim dokazima oni barataju. Svako će raditi svoj posao pa ćemo vidjeti gdje ćemo stići. Međutim, veliko pitanje koje mene zanima kao branitelja je tko će u konačnici biti nadležan u ovom slučaju. To je ključno pitanje postupka.

Tko po vama u ovom slučaju treba biti nadležan? Vidjeli ste jedan i drugi spis…

Ne želim biti onaj koji će prosuđivati niti se stavljati između dvije vatre. Činjenica je da 80 posto te inkriminacije s hrvatskim novcem pripada USKOK-u. EPPO ima mali segment gdje se radilo o splitskom dijelu priče koji USKOK uopće ne inkriminira i gdje se radilo potencijalno o europskom novcu. Međutim, tu nije došlo do realizacije tog posla. S druge strane EPPO je prvi počeo s istragom. Tu treba dobro odvagnuti, ali mislim da će u konačnici taj predmet vjerojatno voditi USKOK.

Gdje je Hrvoje Petrač, je li on u bijegu?

Ja ne znam gdje je Hrvoje Petrač. S njim sam u telefonskom kontaktu, ali to nije moj posao da govorim u javnosti niti je to nešto o čemu treba nadugo i naširoko govoriti.

Jeste li razgovarali s njim?

Naravno da jesam, ali to ne bih dijelio s javnosti.

Njegov sin je rekao da će se vratiti u Hrvatsku. Jeste li s njim razgovarali o tome, planira li on to?

Opet me pitate nešto o čemu nerado govorim u javnosti i odvjetnik to ne smije raditi.

Znači ne želi reći?

Opet zaključujete umjesto mene. Ne, nije točno.

Ako bude Europski uhidbeni nalog, što ćete poduzeti?

Boriti se svim pravnim sredstvima protiv toga.

Koji su to?

To ćemo vidjeti. Polako.