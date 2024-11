Je li USKOK htio oteti Berošev slučaj EPPO-u? Turudić za RTL: 'Neka se pitaju. Nikada im nije dobro'

Sada već bivšem ministru zdravstva Viliju Berošu određen je istražni zatvor nakon što je uhićen u petak zbog ozbiljnih optužbi USKOK-a za teške kriminalne radnje vezane uz mito i trgovanje utjecajem. Slučaj dodatno komplicira i to što je istragu protiv Beroša i još sedmorice pokrenuo je i Ured europskog tužitelja u Zagrebu.

USKOK sumnja da se Beroš udružio s još dvojicom uhićenih (predstojnikom Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre Milosrdnice Krešimirom Rotimom i poduzetnikom Sašom Pozderom) radi počinjenja koruptivnih djela odnosno prodaje medicinskih uređaja bolnicama. Sada već bivšeg ministra, kojeg je istoga dana ekspresno smijenio premijer Andrej Plenković, tereti se za trgovinu utjecajem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

EPPO je gotovo istovremeno objavio da također provodi istragu nad Berošem i sedam osoba zbog nabave operacijskih mikroskopa u KBC-u Osijek te Klinici za dječje bolesti i KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Osim trojice uhićenih u Uskokovoj akciji, istraga se vodi i protiv Hrvoja Petrača i dvojice njegovih sinova, ravnatelja dječje bolnice u Zagrebu Gorana Roića i voditelja podružnice HZZO-a u Krapini Tonija Pavića.

Svima, osim Rotima, danas je određen istražni zatvor. Budući da trojica Petrača nisu u Hrvatskoj, slijedi Europski uhidbeni nalog.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istraga EPPO-a trajala je od srpnja ove godine, dok su izvidi USKOK-a trajali nekoliko tjedana. O dvije paralelne istrage USKOK-a i EPPO-a i sukobu nadležnosti za RTL progovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Danas su održana dva ročišta za istu istragu, jedno vodi EPPO, drugo USKOK. Je li Vam to normalno i na što to liči? EPPO je zakazao svoje ročište danas, očito ne odustaju od svog slučaja. Ako Vam ne predaju dokumente, mogu li sami nastaviti istraživati?

Takva je procesna situacija. I USKOK i EPPO su pokrenuli istrage i sada se vode dva paralelna procesa o sličnom činjeničnom stanju. No to neće dugo potrajati. Očigledno se radi o sukobu nadležnosti o kojoj ću ja odlučiti sukladno ovlastima koje mi daje Europska uredba i Zakon o preuzimanju iz te uredbe. To će biti vrlo brzo, kroz nekoliko dana.

Jeste li o nadležnosti razgovarali s premijerom i što on kaže? Jesu li EPPO i USKOK koristili policiju da istražuju isti slučaj?

Ne mogu reći kakva će biti odluka o sukobu nadležnosti, razmotrit ćemo situaciju i odluku ću donijeti vrlo brzo. S premijerom naravno nisam razgovarao. Kad je nazvao i pitao radi li se o ministru zdravstva, uopće nije još bilo na dnevnom redu to pitanje sukoba nadležnosti niti činjenice da bi postupak vodio i EPPO, koji o tom postupku nije obavijestio DORH iako to po uredbi bio dužan učiniti.

Vidimo da ne tražite istražni zatvor za gospodina Rotima. Je li priznao počinjenje djela, je li priznao da je podmitio Beroša i je li možda Beroš osumnjičen za primanje mita i teretite li ga za to?

To su sadržaji izvidnih radnji o kojima sada ne mogu govoriti. Ako se bude mijenjalo činjenično stanje, tako će se mijenjati i rješenje o proširenju istrage, odnosno donositi rješenje o proširenju istrage. O konkretnim stvarima koje ste pitali ne mogu odgovoriti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hoćete li ipak istraživati Petrača?

To je pitanje kao i prethodno. Uvijek postoji mogućnost proširenja istrage ako prikupimo dokaze koji to opravdaju.

Mnogi se pitaju je li moguće prikupiti dovoljno dokaza u nekoliko tjedana za uhićenje ministra? Koliko su točno trajali izvidi?

Ni to Vam ne mogu odgovoriti. A oni koji se pitaju, neka se pitaju. Nikada nije dobro! Nije dobro kada postupak traje predugo, a po njihovom nije dobro ni ako postupak traje koliko je trajao u konkretnom slučaju. Da nismo prikupili dokaze, ne bismo išli u postupanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oporba misli da ste izvide pokrenuli kako bi oteli slučaj europskim istražiteljima. Kako im odgovarate?

Odgovaram da striktno poštujem uredbu, a isto očekujem i od EPPO-a. Temeljno načelo uredbe je načelo lojalne suradnje. Dok sam na čelu DORH-a, uvijek će se poštivati to načelo. To je jedno važno i veliko načelo. To su čiste zlonamjerne spekulacije da bi se nekome otimao predmet. Valja znati da se sadašnji postupak vodi po hrvatskom Zakonu o kaznenom postupku, da će za eventualno suđenje u predmetu ako bude potvrđena optužnica opet biti nadležan hrvatski sud, odnosno Županijski sud. U konačnici se sve svodi na Hrvatsku. Tko će voditi istragu? Samo se trebamo pridržavati uredbe. To je zapravo manje važno. Kada se donese odluka o tome tko je nadležan, istraga će obuhvatiti sav dokazni materijal koji ima i USKOK i koji je prikupio EPPO. Uskok nije ništa namjerno radio da bi se nekome pogodovalo, nego smo postupili s dokaznim materijalnom koji smo imali.

POGLEDAJTE VIDEO: Reporterka RTL-a Baeroša pitala osjeća li se krivim. Pogledajte što joj je odgovorio