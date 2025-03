RIJEKA UNA / Nakon poplave, problem stvaraju zaobalne vode: 'Imamo osam pumpi koje neprestano rade'

Samo čamcima može se do tri odsječena naselja uz rijeku Unu. Stanovnicima u pomoć pristižu HGSS-ovci koji su u Dvoru spašavali obitelj iz potopljenog vozila. Dobra je vijest da vodostaji opadaju, no opasnost nije prošla. Problema ima i u Hrvatskoj Dubici. Voda je nekim kućama došla i do praga, a u nekim dvorištima je i preko 30 centimetara. "Imamo puno zaobalnih voda koje pumpamo nazad u korito rijeke. Imamo osam pumpi koje neprestano rade i jednu traktorsku pumpu našeg komunalca iz Dubice bez koje bi ovaj posao bio puno teži", rekao je Adalbert Malović, član DVD-a Hrvatska Dubica.