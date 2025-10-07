Vili Beroš dobio posao neurokirurga u Vinogradskoj bolnici

Bivši ministar zdravstva, Vili Beroš dobio je posao kirurga u KBC-u Sestre milosrdnice. Kako neslužbeno doznajemo povjerenstvo KBC - a odlučilo se na Beroša, a odluka će biti objavljena sutra. Nakon objave ostaje mogućnost žalbe.

Bivši ministar javio za poziciju na kojoj je radio prije odlaska u Ministarstvo zdravstva. Iako je natječaj završio prije dva mjeseca, odluka o kandidatu nije donesena do sada zbog problema s osnivanjem Povjerenstva.

Podsjetimo, protiv Beroša je podignuta optužnica zbog primanja mita od 75.000 eura u aferi Mikroskop.

'Nije ugodno imati Beroša kao protukandidata'

Jedan od kandidata za posao neurokirurga, Ivan Škoro ranije je komentirao pitanje je li ga obeshrabrilo što se na isti natječaj javio i Beroš.

"Sva trojica smo se javili s nekakvom nadom da ćemo biti primljeni. Imati profesora Beroša kao protukandidata nije ugodno", rekao je, a na pitanje boji li se da će to na kraju biti politička odluka, kaže:

"Od straha nemam ništa".

Ističe mu povlastica

Viliju Berošu 30. studenog ističe saborska povlastica 6+6 pa ne čudi da je odlučio pronaći novi posao.

Ranije je činjenicu da nije zatražio povratak na svoje staro radno mjesto - već uzeo dužnosničku povlasticu koju mu je vlada i odobrila - Beroš objasnio ovako:

"To mi je bila prilika da osiguram egzistenciju - biste li vi možda sa optužnicom mogli koncentrirano raditi svoj posao".

