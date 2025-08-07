Velika tragedija na istoku Hrvatske: Stigla Hitna, mogli su samo konstatirati smrt

TRAGEDIJA NA CESTI /

7.8.2025.
20:53
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
U prometnoj nesreći koja se u četvrtak oko 19.30 sato dogodila na cesti Šarengrad-Bapska na iločkom području, poginuo je vozač osobnog automobila, izvijestila je PU vukovarsko-srijemska.

Iz policije navode kako su smrt vozača osobnog automobila utvrdili djelatnici hitne pomoći koji su izašli po dojavi o nesreći. 

Promet se cestom na kojoj se dogodila prometna nesreća odvija uz regulaciju policije.

I u prometnoj nesreći u četvrtak popodne kod Gornjeg Jelenja poginuo je motociklist, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Nesreća se dogodila u 17.24 sati kod raskrižja glavne ceste i prometnice prema Oštrovici i moru. Sudarili su se osobno vozilo i motocikl, a motociklist je preminuo na mjestu nesreće, javila je policija.

 Zbog te prometne nesreće u prekidu je promet na državnoj cesti DC3 između Gornjeg Jelenja i Kikovice, a obilazak je državnom cestom DC501 preko Meje, javlja HAK.  U tijeku je očevid, kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.

