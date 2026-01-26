Jeste primijetili novi detalj na taksijima? Bez ove kartice vozači od ljeta više neće moći raditi

Nova godina donijela je brojne promjene, od novog sustava fiskalizacije, veće minimalne plaće do promjena u mirovinskom sustavu, a novosti su zahvatile i sve one koji se bave taksi prijevozom.

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, čije su izmjene stupile na snagu početkom ove godine, vozači autotaksi vozila su dužni imati karticu autotaksi vozača koja zajedno s karticom za vozilo čini jedinstveni dokument, a za njihovo izdavanje provjeravat će se niz kriterija, kao što je neosuđivanost za određena kaznena djela čime se nastoji podići sigurnost i razina povjerenja u ovu vrstu prijevoza.

Iz Hrvatske obrtničke komore podsjećaju da ju vozači taksija moraju izvaditi do 4. lipnja ove godine jer bez nje neće moći zakonito pružati taksi usluge.

Agencija za komercijalnu djelatnost poziva sve vozače taksija da na vrijeme podnesu zahtjev za izdavanje kartice auto taksi vozača, jer se pred kraj zakonskog roka očekuju velike gužve.

Što je kartica autotaksi vozača?

Kartica autotaksi vozača službeni je dokument koji svaki vozač mora imati tijekom vožnje, jasno istaknut u vozilu na vidljivom mjestu. Sadrži QR kod za provjeru valjanosti i ključne podatke o vozaču - ime i prezime te njegovu fotografiju Putnici tako u svakom trenutku mogu provjeriti identitet vozača, a inspektori ili druge ovlaštene osobe mogu jednostavno izvršiti nadzor.

Pravo na karticu autotaksi vozača imaju osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Navršenih 21 godinu života

Vozačka dozvola B kategorije

Početna kvalifikacija po posebnom programu za vozače B-kategorije ili završeno školovanje za zanimanje vozača

Dobar ugled, što se provjerava izvodom iz kaznene evidencije (po službenoj dužnosti izdavatelj kartice).

Državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić naglasio je kako kartica u sebi sadrži tri elementa. "Prva stvar je da svaki autotaksi vozač mora biti stariji od 21 godine. Zatim on u toj kartici mora pokazati, tj. piše da ima vozački ispit, da ima ispit autotaksi vozača i da ima dobar ugled, odnosno da nije krivično kažnjavan“, pojasnio je Mihotić dodavši kako informacija o vozaču mora biti dostupna korisniku usluge koji odlučuje hoće li, ili ne, koristiti taj taksi", ističe Mihotić.

Kako do kartice?

Zahtjev za izdavanje kartice može se podnijeti putem eTaksi zahtjeva u sustavu e-Građani, osobno u uredu AKD-a na adresi Savska 28/1. kat, Zagreb, ili poštom na istu adresu.

Redovni postupak traje do 30 radnih dana od zaprimanja potpune dokumentacije, a naknada iznosi 80,00 eura za osobno preuzimanje ili 85,50 eura za dostavu. Za one kojima je kartica hitno potrebna, postoji žurni postupak. Kartica stiže za tri dana, a to će vas koštati od 150,00 eura za osobno preuzimanje ili 155,50 eura za dostavu.

Svaki vozač dobiva set od dvije kartice: jednu za vozača, koja mora biti istaknuta u vozilu na vidljivom mjestu, i drugu za vozilo, koja se postavlja u donji desni kut prednjeg vjetrobranskog stakla. Kartica za vozača omogućuje jednostavnu provjeru identiteta i valjanosti putem QR koda, dok kartica za vozilo jamči transparentnost i sigurnost za putnike.

