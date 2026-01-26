Bez iznimke: Svi novi automobili u Europskoj uniji morat će imati ugrađeno ovo svjetlo!

Od sredine ove godine svi novi automobili na području Europske unije, tako i Hrvatske, morat će imati ugrađeno obavezno novo svjetlo za kočenje, koje jasno ukazuje na opasnost u određenim situacijama, a cilj je da se što ranije upozori ostale sudionike u prometu te izbjegnu naleti na vozilo koje koči.

Prema EU uredba o općoj sigurnosti vozila, od 7. srpnja ove godine uvodi se obaveza ugradnje Signala za nužno zaustavljanje, koji obuhvaća trepereće kočiono svjetlo pri snažnom kočenju te automatsko uključivanje žmigavaca nakon iznenadnog zaustavljanja.

Taj signal aktivira se automatski pri brzini iznad 50 kilometara na sat. Bez tog signala od navedenog datuma više neće moći biti odobrena homologacija vozila.

Adaptivno kočiono svjetlo

O tome su nedavno izvijestili iz HAK-a, pojasnivši da se sada na svako kočenje uključe stražnja kočiona svjetla, ali novi propisi će to promijeniti - kod snažnog usporavanja, obično kod brzina iznad 50 km/h, uključit će se takozvano adaptivno kočiono svjetlo u nuždi. Kočiona svjetla treperit će nekoliko puta u sekundi i signalizirati snažno kočenje. Ako se vozilo zaustavi nakon snažne deakceleracije, svjetla za upozorenje na opasnost automatski će se se aktivirati, a stop svjetlo ostaje upaljeno.

Kako su naveli iz HAK-a, posebno na autocestama i brzim cestama, to jasno optičko upozorenje trebalo bi pomoći u spriječavanju opasnih sudara odostraga. Nova uredba odnosi se isključivo na nove osobne automobile i laka komercijalna vozila, a dodaju i da postojeće automobile nije potrebno preuređivati ​​ili naknadno ugrađivati taj sustav.

Taj sustav dio je šireg paketa mjera Europske unije za sigurnije ceste, sadržan u Uredbi EU 2019/2144, koja propisuje obaveznu ugradnju niza sustava aktivne i pasivne sigurnosti u nova vozila, poput naprednog sustava kočenja u nuždi (AEBS), pomoći za održavanje vozila u prometnoj traci, pametnog ograničavača brzine, detekcije nesvjestice/umora vozača, sigurnosne kamere za vožnju unatrag i dr.

