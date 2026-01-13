Iskustvo s ceste i poziv vozačima da budu dio promjene

Do sada je aplikaciju preuzelo više od 4.500 korisnika, a na platformu se prijavilo preko 150 vozača. Te brojke potvrđuju da tržište prepoznaje potrebu za alternativom postojećim rješenjima te da MOOVi odgovara na stvarne potrebe ljudi koji se svakodnevno kreću gradom.

Foto: Hub7 Studio

Kako izgleda vožnja u praksi?

Vozači koji su već aktivni na MOOVi platformi ističu jednostavnost rada i jasne uvjete. Vožnje su predvidljive, cijene unaprijed poznate, a komunikacija s korisnicima korektna i bez neugodnih situacija. Budući da nema povećanja cijena, rad u prometnim špicama ili lošim vremenskim uvjetima ne donosi dodatni stres niti nesporazume.

Korisnici s druge strane cijene činjenicu da ih voze vozači koji poznaju grad, da su vozila uredna i ugodna te da se osjećaju sigurno i opušteno tijekom vožnje. Takav odnos stvara povjerenje i dugoročno kvalitetnije iskustvo za obje strane.

Foto: Hub7 Studio

Testna faza kao prilika za vozače

MOOVi se trenutačno nalazi u testnoj fazi razvoja, što znači da se platforma aktivno prilagođava stvarnim uvjetima na terenu. Povratne informacije vozača u ovoj fazi imaju posebnu težinu i izravno utječu na daljnji razvoj aplikacije i načina rada.

Upravo zato MOOVi upućuje otvoreni poziv novim vozačima da se uključe sada, dok se sustav gradi i usavršava.

Kako bi dodatno potaknuo sudjelovanje, MOOVi je osigurao posebne uvjete:

Prva dva mjeseca vozačima ide cjelokupna zarada.

Korištenje aplikacije u tom razdoblju ne naplaćuje se.

To znači rad bez provizije, bez fiksnih naknada i bez skrivenih troškova. Sve što se zaradi, ostaje vozaču.

Foto: Hub7 Studio

Zašto MOOVi treba još vozača?

Rast broja korisnika znači veću potražnju za vožnjama. Kako bi usluga bila još dostupnija, brža i kvalitetnija u svim dijelovima Zagreba, potrebno je povećati broj aktivnih vozača na platformi.

Više vozača omogućuje bolju raspodjelu vožnji, kraće vrijeme čekanja za korisnike i više prilika za kontinuiranu zaradu. Cilj MOOVi-ja nije brzina pod svaku cijenu, već stabilan i održiv rast u kojem su i vozači i korisnici zadovoljni.

Foto: Hub7 Studio

Platforma koja se gradi zajedno

MOOVi ne želi biti još jedna platforma koja nameće uvjete bez dijaloga. Cilj je izgraditi zajednicu u kojoj su vozači partneri, a ne samo broj u sustavu. Testna faza upravo zato služi kao prostor za zajedničko učenje, prilagodbu i dugoročno postavljanje kvalitetnih standarda.

Ako razmišljate o novoj platformi ili tražite uvjete u kojima imate veću kontrolu nad svojim radom i zaradom, sada je pravi trenutak za uključivanje.

MOOVi raste zajedno sa svojim vozačima.

Korisnici su tu.

Vožnje su tu.

Vrijeme je da se uključite.

Moovajmo se zajedno.