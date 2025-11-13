Plenković danas predstavlja proračun za iduću godinu: 'Bit će otporan, održiv i socijalan'

Vlada danas održava svoju sjednicu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Na dnevnom redu sjednice Vlade je između ostalog, i prijedlog odluke o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2026. - 2028., nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu., prijedlog odluke o donošenju Programa priuštivog najma.

Premijer Andrej Plenković u srijedu je, nakon aktualca u Saboru, poručio da će proračun biti otporan, ambiciozan, održiv i socijalan. Na pitanje hoće li biti "stezanja remena", rekao je kako će biti realan. Kako je RTL Danas eskluzivno doznao - proračun će biti veći za gotovo 3 milijarde eura nego prošlogodišnji. Više o tome čitajte OVDJE.

Premijer Plenković se na početku sjednice zahvalio ministrima i ministricama na sudjelovanju na saborskom Aktualcu. "Smatram da smo na pitanja pozicije i opozicije dali odgovarajuće i sadržajne odgovore na sve ključne teme koje su zanimale zastupnike i da smo javnosti pojasnili planove i dosadašnja postignuća."

"Pozivam oporbu da smanji tenzije koje su pridonijele snažnoj polarizaciji u društvu Smatram da smo brana da nam društvo ostane uređeno i normalno. Nastavit ćemo provoditi politiku koja će doprinijeti smanjivanju nepotrebnih tenzija i svih incidenata kojima smo svjedočili u proteklih nekoliko dana", poručio je Plenković.

'Živimo u ekonomski dobrim vremenima'

"Živimo u ekonomski dobrim vremenima", poručio je premijer. "Visoka zaposlenost, niska nezaposlenost, i nakon sezone imamo 1,8 milijuna zaposlenih i manje od 80.000 nezaposlenih. Stoga dolazimo do toga da predložimo Saboru državni proračun za 2026. godinu koji se donosi u kontekstu ambicija Vlade da jačamo gospodarstvo i provodimo načelo solidarnosti, koje je bilo ključno u kontekstu prolaska kroz epidemiju COVID-19, energetske krize, inflacije i svega što smo prolazili", rekao je Plenković.

"Stoga će ovaj proračun biti socijalan jer ima namjeru štititi standard, a nama je temeljni cilj dizati standard građana, da omogući isplatu povećanih mirovina, plaća i inkluzivnog dodatka, a i da nastavi poticati demografske mjere. Ministar Šipić je otkrio da u prvih devet mjeseci imamo bolji prirodni priraštaj nego prošle godine, što je znak da ova redistributivna snaga države treba nastaviti biti uz građane", dodao je.

'Vlada projicira rast gospodarstva'

"Vlada u 2026. godini projicira rast gospodarstva od 2,7 posto, inflaciju od 2,8 posto, deficit od 2,9 posto, u okviru Maastriških kriterija, a udio javnog duga u BDP-u past će na 56 posto", rekao je Plenković.

"Dio proračunskih rashoda od 10,2 milijardi eura odlazi na isplatu mirovina, dio od 8,8 milijardi eura odlazi na plaće, rashodi za socijalne naknade i naknade za nezaposlene su oko 1,5 milijardi eura, a za rodiljne naknade davanja su oko 600 milijuna eura", pojasnio je Plenković.

