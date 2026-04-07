Plenković o ministru Glavini i aferi u Skijaškom savezu: 'Ne znam ništa'. Komentirao i novi CRO Demoskop

Premijer Andrej Plenković obratit će se medijima nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Kaže kako se na sjednici razgovaralo o posljedicama rata na Bliskom istoku, rastu cijena energenata i njihovom ograničavanju.

"Kao što smo najavili prije nekoliko tjedana, ova kriza je ozbiljna, imamo velike poremećaje opskrbe. Cilj je osigurati sigurnost opskrbe energentima, a pritom učiniti maksimum da i cijene naftnih derivata budu priuštive gospodarstvenicima i našim građanima", poručio je na početku.

Također je bilo riječi i o prošlotjednoj sjednici Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost te su predstavljene osnovne odluke koje su na njima donesene.

Plenković je komentirao i najnoviji RTL-ov CRO Demoskop koji smo objavili za vikend, prema kojem HDZ ima 30 posto potpore građana.

"To je ohrabrujuće i govori o tome da je HDZ kao ključna stranka parlamentarne većine i dalje zadovoljna s ovim rejtingom te ćemo nastaviti s angažirano raditi kao i do sada", poručio je.

Premijera su pitali što očekuje od sutrašnjeg aktualnog prijepodneva u Saboru, gdje će mu zastupnici moći uputiti usmena pitanja. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je uoči dolaska na sjednicu predsjedništva rekao kako iz SDP-a nisu prijavili ni jedno pitanje.

"Ja sam uvijek otvoren i spreman, bilo pitanje jedno ili njih 20", kaže Plenković.

O izboru sudaca

A na sjednicu stiže i s novim članom vladajuće većine, kojih je sada 79. "Danas smo imali prvu sjednicu parlamentarne većine na kojoj je bio i novi predsjednik HSS-a, izrazili smo mu dobrodošlicu i svi su ga dobro prihvatili", dodao je Plenković.

Trojici ustavnih sudaca u nedjelju istječe mandat. Novinari su premijera pitali odustaje li od svog uvjeta da se oni imenuju u paketu s predsjednikom Vrhovnog suda, na što je Plenković rekao da cijelu blokadu izbora ustavnih sudaca radi opozicija.

"I to još od lipnja govore da je njima dobro i ako se ne izaberu tri preostala suca. Nakon što su sudjelovali u izboru 10 ustavnih sudaca prije godinu i tri-četiri mjeseca. Sjećate se da nisu htjeli izglasati suce zadnjeg dana, nego su natjerali da se saziva izvanredna sjednica u subotu, ne znam je li javnost to zaboravila", podsjetio je.

Tada su iz opozicije, kaže, tražili da pet bude pet onih koje predlaže parlamentarna većina, a pet koje predlaže oporba.

"Mi smo rekli da može, iako smo smatrali da se i tada moglo na drugačiji način to realizirati. No, izabrali smo 10 sudaca koji su važni jer je njihova uloga važna i u nadzoru izbornih procesa, a tada su bili zadnji dani pred predsjedničke izbore", rekao je premijer.

Afera u Skijaškom savezu

"Sada kada treba izabrati preostala tri suca, modeli njihova izbora više nisu dobri za oporbu. Da bi smo ih makli od pozicije blokade jasno smo rekli prijedlog da se paketno riješi pitanje izbora preostala tri suca i predsjednika Vrhovnog suda. Nije nam u interesu da se ne izaberu ti suci. To se neće dogoditi ovaj tjedan - prvo idćue glasanje u Saboru je 20. ili 21. travnja. Problem je na strani opozicije, ne kod nas", dodaje.

Upitan o aferi u Skijaškom savezu, i navodnoj povezanosti ministra Tončija Glavine, o čemu je danas pisao Nacional, Plenković je rekao da nije pročitao te napise. "Ne znam ništa o tome, normalno je financiranje hrvatskog sporta općenito, a onaj zlo je zlorabio sredstva koja su dodijeljena savezu, treba za to odgovarati", zaključio je Plenković.

