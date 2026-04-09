Najnoviji detalji o Vjesniku: 'Evo kada bi se mogao otvoriti podvožnjak na Slavonskoj'

Državni tajnik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić u četvrtak u 15.00 sati će dati izjavu medijima i izvijestiti o tranutačnom stanju gradilišta i radovima koji se danas izvode na Vjesnikovom neboderu.

Podsjetimo, Ministarstvo je ranije danas potvrdilo da se izvode radovi uklanjanja sjevernih konzola do sedme etaže, sa svrhom rasterećenja konstrukcije i pristupa mehanizacije za početak uklanjanja same zgrade.

Govorio o podvožnjaku i azbestu

"Radovi teku svojom dinamikom, u skladu s projektnom dokumentacijom. Dosad su dostavljene tri faze projekta. Do ovog trenutka na gradilištu su uklonjeni zapadni i istočni aneks nebodera, postavljeno je oko 1.000 podupirača unutar nebodera, ojačani su stupovi na petoj i sedmoj etaži - oni su tijekom požara najviše stradali. Uklonjena su stakla sa svih strana fasade", kaže Glavinić.

"S jučerašnjim danom u svrhu rasterećenja konstrukcije započeli smo s uklanjanjem konzola na sjevernoj strani nebodera do sedme etaže. U ovom trenutku strojevi su se prebacili na istočnu stranu, uklanjaju se parapeti i aluminijski dio fasade s te strane do šeste etaže, u svrhu rasterećenja konstrukcije ne bi li se stekli preduvjeti za otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji", dodaje državni tajnik.

Na pitanje kada bi se podvožnjak mogao otvoriti, Glavinić odgovara: "Sve što sam nabrojao je potrebno da bi se omogućili preduvjeti za otvaranje. Sutra ćemo imati sastanak s Gradom Zagrebom, njihova je nadležnost otvaranje podvožnjaka. Vjerujem da će do kraja tjedna biti stečeni uvjeti, a sutra ćemo više znati. Ministar Branko Bačić u ponedjeljak će na konferenciji reći sve detalje vezene uz daljnji postupak uklanjanja".

"Uklanja se u ovom trenutku i 17. etaža, tehnička etaža koja se nalazi iznad 16. Vjerojatno bi sutra do kraja dana trebala biti uklonjena. Započele su i pripremne radnje na dijelu azbesta, a u svrhu uklanjanja azbesta sutra će započeti konkretne radnje na 16. etaži. Opožareni dio spustit će se sutra na 15. etažu nakon što se odrade određene radnje, a sam azbest će se putem usisivača i cijevi na istočnoj strani odvoziti na deponij", kaže Glavinić i dodaje da će Bačić o metodi, rokovima i natavku radovima izvijestiti u ponedjeljak na konferenciji za medije.