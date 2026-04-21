Ustavni i Vrhovni sud mogu 'u paketu' na Saboru: Sve ovisi o jednom potezu Milanovića

Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica (HDZ) izvijestio je u utorak da je parlamentarna većina, koja se sastala danas, dala potporu sucu Vrhovnog suda Željku Pajaliću i odvjetniku Mladenu Sučeviću za suce Ustavnog suda.

Predmetom razgovora i dalje su sudac Ustavnog suda u proteklom mandatu Goran Selanec i pročelnik u Gradu Zagrebu Željko Matijašec, rekao je Malenica.

"Bez obzira što se Selancu zamjera određena vrsta političkog aktivizma, on je i dalje predmet razgovora koji će se voditi narednih dana jer nam je cilj na sljedećoj sjednici Odbora za Ustav utvrditi tri kandidata koja će uputiti na saborsku plenarnu sjednicu i da se o njima može glasati", rekao je Malenica nakon sastanka parlamentarne većine.

Dvojica ispunjavaju kriterije oporbe

Istaknuo je da dvojica kandidata, o kojima je danas većina postigla dogovor, ispunjavaju ono na čemu je oporba inzistirala čitavo vrijeme u razgovorima oko troje sudaca koji bi trebali biti u Ustavnom sudu.

Malenica je rekao da je sa SDP-ovim potpredsjednikom tog Odbora Sašom Đujićem proteklih nekoliko dana razgovarao o izboru ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda te da se za kandidate iskristaliziralo nekoliko imena - Željko Pajalić, Mladen Sučević, Goran Selanec te Željko Matijašec.

"To je nekoliko imena o kojima smo mi razgovarali", kazao je i pojasnio da je Pajalić dugogodišnji sudac Vrhovnog suda i glasnogovornik tog Suda, Sučević dugogodišnji odvjetnik i tajnik Hrvatske odvjetničke komore, Selanec sudac Ustavnog suda u proteklom mandatu, a Matijašec pročelnik Stručne službe Gradske uprave Zagreb.

Malenica očekuje da se u idućih nekoliko dana, do sjednice Odbora, od ta četiri imena dogovore tri koja će biti predložena za suce Ustavnog suda. Izvijestio je da su na sastanku parlamentarne većine prezentirali ta imena i ono što se proteklih dana razgovaralo sa predstavnikom SDP-a.

Sjednica Odbora do kraja tjedna, glasovanje 30. travnja

Upitan inzistira li SDP na Selancu i smeta li on HDZ-u, Malenica je odgovorio da je SDP njega spomenuo kao njihovog kandidata, poručivši kako je HDZ otvoren za daljnje razgovore. "Vidjet ćemo u narednim danima do sjednice Odbora za Ustav hoće li će i Selanec biti među tih troje kandidata", kazao je.

Upitan što je s Matijašecom rekao je da je on prihvatljiv u daljnjim razgovorima s oporbom te će vidjeti između Selanca i njega tko će biti kandidat. Malenica je rekao i da u razgovorima nije bilo nikakvog protivljenja kandidaturi Pajalića i Sučevića te očekuje da se u idućim danima usuglase oko imena tri suca Ustavnog suda.

"U narednih nekoliko dana sve je moguće pa i to da oporba odbije prijedloge o kojima smo razgovarali ali u tom slučaju je njihova politička odgovornost na naš potez da riješimo ovo i da predložimo osobe koje su njima prihvatljive. Onda bi zapravo oni preuzeli političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda", rekao je.

Malenica smatra i da bi iduća sjednica Odbora za Ustav trebala biti do kraja tjedna te bi glasovanje trebalo biti 30. travnja kada bi se izglasala tri ustavna suca i predsjednik Vrhovnog suda.

Ustavni i Vrhovni sud u saboru, ako predsjednik predloži do 30. travnja

Negirao je medijske napise da je u pregovorima SDP izigrao Možemo!. "Nisam stekao takav dojam. Ne znam ima li kod njih razilaženja, to morate njih pitati", kazao je.

HDZ-ov član pregovaračkog tima Nikola Mažar rekao je da su na sastanku koalicijske većine dobili potporu za dva kandidata koji su stručni, neovisni od politike i koji ispunjavaju sve bitne uvjete za ustavne suce. "Vidjeli smo da je oporbi taj dio prihvatljiv i vjerujemo da će se oporba dogovoriti oko trećeg imena te da ćemo na Odboru za Ustav, koji se očekuje do kraja tjedna, predložiti tri kandidata za izbor ustavnih sudaca"; rekao je.

Očekuje i da će u narednim danima, kada bude i sjednica saborskog Odbora za pravosuđe, uputiti i mišljenje predsjedniku Republike o izboru čelne osobe Vrhovnog suda.

Ukoliko predsjednik Republike predloži kandidatkinju do 30. travnja, vjerujem da se onda može u Saboru glasati i o Ustavnom sudu i Vrhovnom sudu. Ukoliko prijedlog predsjednik Republike ne dođe do 30. travnja, onda će se na prvom idućem glasovanju u Saboru izabrati predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda, pojasnio je.

