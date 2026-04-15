Plenković nakon sjednice Predsjedništva: 'Hrvatska nastavlja biti jedan od glavnih ulagača u BiH'

Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba održao je zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Nakon sjednice, premijer i predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković, obratio se medijima.

Plenković je uvodno pozdravio okupljene novinare. Podsjetio je na svoj put u Mostar, gdje se susreo s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH, Borjanom Krišto.

"Raspravljene su sve teme na dnevnom redu između dviju zemalja. Osobito nas veseli povećana gospodarska razmjena, koja je dosegnula četiri milijarde eura. Hrvatska nastavlja biti jedan od glavnih ulagača u Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljamo i ulaganja iz BiH", rekao je Plenković.

