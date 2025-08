Ivo Sanader upravo izašao iz zatvora! Njegov odvjetnik objasnio što slijedi

Bivši premijer uvjetno je pušten na slobodu nakon što je odlukom vijeća Županijskog suda u Sisku prihvaćen prijedlog za njegov uvjetni otpust iz Kaznionice u Lipovici–Popovači. Odluka je donesena 31. srpnja 2025., a Sanaderu je do isteka pravomoćno izrečene kazne ostalo još 7 godina i 15 dana.

Podsjetimo, Sanader je pravomoćno osuđen u tri slučaja: zbog izvlačenja novca iz javnih poduzeća u slučaju Fimi Media, za traženje i primanje mita u slučaju Planinska te za prepuštanje upravljačkih prava nad Inom mađarskom MOL-u u zamjenu za mito.

Bivši premijer do sada je iza rešetaka, u pritvoru ili po presudama, proveo gotovo devet i pol godina. Sanader je, nakon nekoliko pritvaranja i puštanja na slobodu, u zatvoru neprestano od travnja 2019., kada mu je Vrhovni sud povisio kaznu za korupciju u slučaju Planinska na šest godina zatvora. U tom slučaju nekadašnji vlasnik mesne industrije i HDZ-ov zastupnik Stjepan Fiolić priznao je da je bivšem premijeru donio deset milijuna kuna i milijun eura provizije.

"Želi što prije biti s obitelji. Slijedi mu i liječenje. Politički angažman apsolutno ne. Jedan od razloga za molbu za puštanje su zdravstveni razlozi. Međutim, to nije osnovni razlog. Imat će posebne obveze. Jedno mjesečno će se morati javljati policiji i neće moći mijenjati boravište i prebivalište", rekao je njegov odvjetnik Dragan Crnković.

Novinari su pitali je li zdravlje jedan od razloga njegova puštanja.

"Da to je jedan od razloga, molba je imala vipe razloga, on je navršio 71 godinu - imao je indicirane zdvrastvene probleme koji su navedeni u molbi i jedan je od razloga, ali to nije osnovni razloga. Više je čimbenika koji se prosuđuju", naveo je.

Mi smo nakon oslobađajuće presude u Hypo presudi, ocijenili smo da je udovoljio uvjete i sastavili smo zamolbu, Vijeće nam je dalo za pravo.

Nije htio detalje o njegovom zdravstvenom stanju.

Na pitanje koji su uvijeti na slobodi.

"Imat će posebne obveze - mislim da se danas mora javiti u policijsku postaju u Branimirovoj, mora se javiti u Probacijski centar, jednom mjesečno morat će se javljati policiji i neće smijeti promijeniti prebivalište i boravište.", rekao je. Na pitanje smije li napustiti Zagreb i izvan granice Hrvatske rekao je: "On neće imati nikakva takva ograničenja, upalit auto i otići do Splita. Njegovo kretanje je sasvim najnormalnije, imat će putovnicu."

Na pitanje može li putovati izvan EU, rekao je da o tome nisu razmišljali. Na pitanje, koliko su iznenađeni što je nakon polovice odslušane kazne izašao, rekao je: "Polovica je bila 15. kolovoza 2023., i kaže da ga to nije iznenadilo. Svaki je postupak individualan – svi mi gledamo uvjete, je li netko zaslužio i udovoljio razlozima da napusti kaznionicu ranije."

O objedinjenoj zatvorskoj kazni od 18 godine nije htio komentirati, ali je rekao da nema mogućnosti skraćivanja.

Prva stvar koju mora napraviti rekao je da bi prvo trebala biti policija, javljanje, a onda probacijski ured i to bi trebao obaviti u toku dana i da će on to napraviti.

Bio je zadovoljan ocjenama koje je dala kaznionica. "On je dosegnuo najviši nivo načina izdržavanja kazne, on je bio radno angažiran i uredno se vraćao na vrijeme", rekao je.

Sutkinja je objasnila da je pozitivno mišljenje probacijskog uvjeta i to da je stambeno zbrinut te da ima od čega živjeti. Na pitanje da objasni, odvjetnik je naveo: "To je mirovina". On je umirovljenik od 2011. i ima primanja.

Uskoro opširnije...