Detalji korupcije u Svetom Ivanu: Objavljeno za što se sumnjiče bivši ravnatelj i ostali

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) u petak je pokrenuo istragu protiv osmero okrivljenika i osam pravnih osoba zbog sumnje na korupciju u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti:

"USKOK je, na temelju izvida koje je proveo samostalno i u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave i Uprave kriminalističke policije, donio rješenje o provođenju istrage protiv osmero hrvatskih državljana (1973., 1973., 1985., 1977., 1974., 1980., 1983., 1983.) i osam trgovačkih društava zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, poticanja na nezakonito pogodovanje, pomaganja u nezakonitom pogodovanju, primanja i davanja mita te pranja novca.

Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od početka 2023. do 29. listopada 2025. u Zagrebu i Velikoj Gorici, I. okr. - ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan (dalje Klinika), na traženje II. okr. - osnivača i direktora IX., X. i XI. okr. društva, radi ostvarenja protupravne imovinske koristi za ta društva na štetu Klinike, protivno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o provedbi jednostavne nabave Klinike, postupke nabave robe i radova za potrebe Klinike kao javnog naručitelja provodio na način da osigura dobivanje poslova okrivljenim društvima i drugim društvima povezanim s II. okrivljenikom. U okviru tako ugovorenih poslova I. okr. je nalagao plaćanja znajući da fakturirani radovi uopće nisu izvedeni ili da nisu izvedeni u prikazanim količinama ili da se radi o višestruko ugovorenim i plaćenim radovima.

Tako je na projektu adaptacije jednog objekta u sklopu Klinike (dalje: objekt) vrijednog najmanje 1.960.612,42 eura, za koji je morao biti proveden postupak javne nabave, I. okr. odredio da će predmet nabave razdijeliti na 66 pojedinačnih postupaka jednostavne nabave zadržavajući tako njihovo provođenje pod svojom kontrolom. Pritom je s III. okr. - glavnom sestrom Klinike zaduženom za koordinaciju kvalitete i projekata, dogovorio da će ona za nezakonitu novčanu nagradu koju će joj isplatiti II. okr. upravljati postupcima jednostavne nabave tako da osigura odabir društava povezanih s II. okr., u koju svrhu ju je I. okr. imenovao kao osobu zaduženu za tehničke specifikacije radova i robe i troškovnike te kao članicu stručnog povjerenstva za nabavu u svakoj pojedinačnoj jednostavnoj nabavi. Potom je III. okr. u natječajni postupak uključivala troškovnike čiji sadržaj je prethodno dogovorila s I. i II. okr., pri čemu su određene vrste radova višestruko uključili u veći broj troškovnika. Osim toga je III. okr. podatke o ponudama drugih gospodarskih subjekta dostavljala II. okr. radi cjenovnog usklađivanja ponuda društava pod njegovom kontrolom i osiguranja njihova odabira.

Kako bi neistinito prikazali da su postupci nabave na adaptaciji objekta jednako dostupni svim gospodarskim subjektima, II. okr. je u dogovoru s I. i III. okr. uključio XII. okr. društvo kojeg je direktor VII. okr., XIII. okr. društvo kojeg je direktor VIII. okr., XIV. okr. društvo kojeg je direktor IV. okr., XV. okr. društvo kojeg je direktor V. okr. i XVI. okr. društvo kojeg direktor VI. okr. kao formalne davatelje ponude i ugovaratelje prema Klinici za različite iznose vrijednosti nabave, a oni su svojim potpisom i pečatom navedenih društava ovjeravali ponude i drugu dokumentaciju vezanu za natječajni postupak, ugovaranje i realizaciju ugovora o nabavi s Klinikom. Potom su uplaćene iznose, umanjene za dogovorenu nezakonitu nagradu do 3 % vrijednosti ugovora, prosljeđivali na račune onog okrivljenog društva na koje ih je II. okr. uputio.

Nakon provedenih postupaka jednostavne nabave III. okr. je, u dogovoru s I. i II. okr., ovjeravala zapisnike o izvedenim radovima i isporučenoj robi u kojima je neistinito navedeno da je predmet nabave izvršen u cijelosti ili u kojima su višestruko uključeni radovi i roba fakturirani i plaćeni u ranijem razdoblju. Na temelju tako ovjerenih zapisnika su okrivljenim društvima izvršena plaćanja u naznačenoj punoj vrijednosti nabave. Tako je IX., X. i XI. okr. društvu uplaćeno ukupno najmanje 1.064.327,29 eura i prijenosom s drugih okrivljenih društava ukupno najmanje 651.754,83 eura od kojeg iznosa najmanje 1.050.203,20 eura nije opravdano izvedenim radovima te predstavlja protupravnu imovinsku korist IX., X. i XI. okr. društva.

USKOK će predložiti istražni zatvor za šestoricu

Za navedeno je II. okr. na ime dogovorene nezakonite nagrade III. okr. u gotovini isplatio najmanje 55.890,00 eura. Na ime dogovorene nezakonite provizije zadržane na računima društava se XV. okr. društvo protupravno okoristilo za najmanje 7.487,61 euro, XVI. okr. društvo za najmanje 7.279,96 eura, a IV. okr. za najmanje 1.938,00 eura. Osim toga se VIII. okr. od gotovinskih isplata povezanih s opisanim plaćanjima Klinike protupravno okoristio za najmanje 5.288,65 eura, dok je XII. okr. društvo ostvarilo protupravnu imovinsku korist od najmanje 130.247,00 eura. Na opisani način je Klinika oštećena za najmanje 1.202.444,00 eura.

Nadalje se osnovano sumnja da je II. okr., od ožujka 2023. do 20. studenoga 2025. u Zagrebu, Velikoj Gorici i Voloskom, kao direktor VII., VIII. i IX. okr. društva, znajući za nezakonito porijeklo novca pribavljenog na opisani način, kako bi mu zametnuo trag i neistinito prikazao da proizlazi iz zakonitog izvora, novac kumuliran uplatama Klinike u iznosu od najmanje 770.700,00 eura, prenosio između računa VII., VIII. i IX. okr. društva prikazujući takve transakcije kao plaćanje računa ili davanje pozajmice te iznos od najmanje 649.000,00 eura uložio u poslovanje VIII. okr. društva radi kupnje nekretnina i izgradnje luksuznih stambenih objekata na području Voloskog te ostvarenja daljnje zarade gospodarskim iskorištavanjem i prodajom tih nekretnina.

S istim ciljem zametanja traga novca pribavljenog na opisani način VII. okr. je, od ožujka do kraja 2023. u Zagrebu, kao direktor XII. okr. društva, znajući za njegovo nezakonito porijeklo, a kako bi neistinito prikazao da je zakonito stečen, novac kumuliran uplatama Klinike te prenesen na XII. okr. društvo s računa XIII. okr. društva u iznosu od najmanje 130.247,00 eura, prenosio s računa XII. okr. društva na svoje privatne račune kao pozajmice, a potom ga je uložio u kupnju nekretnina radi ostvarenja daljnje zarade gospodarskim iskorištavanjem i prodajom tih nekretnina.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv šestero okrivljenika", navodi se u priopćenju.

POGLEDAJTE VIDEO: Uhićeni bivši šef psihijatrijske bolnice radio je na slučaju Severininog sina: 'Kada propustiš kazniti lažljivce...'