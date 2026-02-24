USKOK podigao optužnicu protiv načelnika Općine Jelenje: Evo za što ga terete

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 1. listopada 2025., pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1977.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Riječ je o Robertu Marčelji, koji je dva mandata bio načelnik Općine Jelenje. Na izbore u svibnju izašao je kao kandidat PGS-a (Primorsko-goranskog saveza).

Optužnicom se okrivljenik tereti da je, u razdoblju od 5. studenoga 2020. do 14. travnja 2022. u Jelenju i Rijeci, kao načelnik Općine Jelenje poduzeo radnje u cilju da jednoj osobi onemogući naplatu potraživanja od komunalnog društva kojeg je osnivač Općina, a koje potraživanje u iznosu od 28.397,45 eura s pripadajućim zateznim kamatama je ta osoba ostvarila na temelju pravomoćne i ovršne presude Trgovačkog suda u Rijeci.

Tako je okrivljenik, prije nego što je 20. travnja 2020. ta osoba podnijela zahtjev FINA-i za izravnu naplatu pravomoćnog potraživanja, inicirao i ishodio od općinskog vijeća Općine donošenje odluke o osnivanju novog komunalnog društva, predočivši članovima općinskog vijeća kako je osnivanje novog komunalnog društva potrebno radi neometanog pružanja komunalnih usluga.

Imovinu i poslovanje prvog društva prenio na drugo

Na temelju takve odluke je okrivljenik poduzeo radnje radi osnivanja drugog društva te je kao zastupnik osnivača društva Općine Trgovačkom sudu u Rijeci u izvanparničnom postupku podnio izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugovanja koju je prethodno potpisao i ovjerio službenim pečatom, a svoj je potpis dao ovjeriti kod javnog bilježnika, iako je znao da prvo društvo ima naprijed navedenu nepodmirenu obvezu.

Nakon osnivanja drugog društva, u kojem je okrivljenik od 18. svibnja do 1. prosinca 2021. bio jedini član uprave odnosno direktor, okrivljenik je od općinskog vijeća Općine ishodio izmjenu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine, prema kojoj se obavljanje komunalnih djelatnosti koje je obavljalo prvo društvo povjerava novoosnovanom drugom društvu. Potom je imovinu i poslovanje prvog društva prenio na drugo društvo. Nakon zaključenog stečajnog postupka, 15. lipnja 2022. prvo društvo brisano je iz sudskog registra.

Na opisani način okrivljenik je, koristeći se dvostrukom ulogom općinskog načelnika i člana uprave drugog društva, jednoj osobi onemogućio naplatu potraživanja koja je ostvarila prema prvom društvu i tako joj prouzročio štetu u iznosu od najmanje 28.397,45 eura uvećanom za pripadajuće zatezne kamate.

