USKOK podigao optužnicu protiv inspektorice i poduzetnika

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta u veljači 2025. godine, podigao optužnicu pred Županijskim sudom u Zagrebu protiv dvoje hrvatskih državljana (1968., 1971.), voditeljice Službe građevinske inspekcije Državnog inspektorata Područnog ureda Varaždin i poduzetnika i vlasnika tri trgovačka društva zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita te zloupotrebe položaja i ovlasti.

Optužnicom im se stavlja na teret da su se, u razdoblju od studenoga 2023. do ožujka 2024. godine u Varaždinu, dogovorili da će voditeljice Službe građevinske inspekcije svoje postupanje prilikom obavljanja poslova građevinske inspekcije usmjeriti u korist poduzetnikovih trgovačkih društava te ga pravovremeno upozoriti na postupanja Državnog inspektorata.

Kao nagradu, poduzetnik je 28. studenog 2023. naložio svojoj radnici da za voditeljicu Službe građevinske inspekcije umanji cijenu za naručene proizvode za 70 posto, čime je ona kupila proizvode vrijedne 2.800 eura po cijeni umanjenoj za 3.117,34 eura.

Zauzvrat je ona odmah po zaprimanju zahtjeva za inspekcijski nadzor nad građevinskim radovima na zgradi u Varaždinu u vlasništvu jednog od poduzetnikovih društva, njega obavijestila da će navedeni nadzor 19. ožujka 2024. osobno obaviti. Dogovorili su da će poduzetnik naložiti smanjenje opsega građevinskih radova samo toga dana, budući da za njih nije ishodio građevinsku dozvolu.

Voditeljica Službe građevinske inspekcije je, protivno Zakonu o Državnom inspektoratu, sastavila dopis u kojem je neistinito navela da je obavila nadzor po svim etažama zgrade te da nema elemenata za pokretanje građevinskog inspekcijskog nadzora, čime je poduzetniku omogućila daljnji nastavak građevinskih radova bez odgovarajuće građevinske dozvole.

