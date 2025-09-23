Opasna bolest opet na sjeveru Hrvatske: Zbog uboda komarca završio u bolnici s teškom upalom mozga

Bolest Zapadnog Nila opet je pojavila u Koprivničko-križevačkoj županiji. Jedan pacijent primljen je u koprivničku Opću bolnicu sa srednje teškim simptomima upale mozga i moždane ovojnice i nalazi se na zaraznom odjelu.

Kako prenosi Danica.hr, koban je bio ubod komarca prijenosnika virusa zapadnog Nila.

U županiji su tri su osobe imale groznicu Zapadnog Nila tijekom prošle godine, navodi se u županijskom Zavodu za javno zdravstvo.

“Važno je provoditi preventivnu dezinsekciju i informirati građane o važnosti provođenja preventivnih mjera koje doprinose sprečavanju razmnožavanja komaraca u njihovim sredinama”, upozoravaju u Zavodu.

Porast slučajeva oboljelih ovim virusom zabilježen je početkom mjeseca u susjednoj Srbiji, o čemu smo ranije pisali.

U Europskoj uniji do sad su potvrđeni slučajevi zaraze Zapadnog Nila u Grčkoj, Italiji, Rumunjskoj, Francuskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Španjolskoj i Albaniji.

Simptomi bolesti

Europa je ove godine potvrdila rekordan broj oboljelih od bolesti koje prenose komarci, kao što su čikungunja groznica i virus Zapadnog Nila, objavila je europska agencija za zdravlje. ECDC je savjetovao stanovnicima pogođenih regija da se zaštite od uboda komaraca repelentima, nošenjem dugih rukava i hlača te mrežama protiv komaraca.

Groznica Zapadnog Nila je bolest koja u većini slučajeva prolazi bez ozbiljnih tegoba, no kod nekih može izazvati upalu živčanog sustava i moždane ovojnice. Na ljude i druge sisavce virus se prenosi ubodom zaraženog komarca.

Važno je naglasiti da se ne prenosi s čovjeka na čovjeka.

Kod 20 do 30 posto zaraženih javljaju se simptomi poput povišene temperature, glavobolje, bolova u mišićima i zglobovima. Može se javiti osip, otok limfnih čvorova, povraćanje, proljev i fotofobija. Simptomi obično traju nekoliko dana i povlače se.

U malom broju slučajeva može se razviti teži oblik bolesti (manje od jedan posto zaraženih) i meningitis, encefalitis i vrlo rijetka akutna mlohava klijenuti.

Pod povećanim su rizikom za razvoj težeg oblika bolesti starije osobe koje već imaju postojeću kroničnu bolest kao npr. kroničnu bubrežnu bolest, dijabetes, hipertenziju ili imunosuprimirane osobe.

U svrhu prevencije infekcije virusa Zapadnog Nila važne su mjere suzbijanja komaraca i njihovih legla te je važno podsjetiti na važnost osobne zaštite. Pored preventivnih mjera suzbijanja komaraca, neophodno je aktivno sudjelovanje svakog pojedinca u borbi protiv komaraca.

I to uklanjanjem uvjeta za odlaganje njihovih legla u okolini na balkonima, terasama, okućnicama i dr. (odstajale vode u lončanicama, vazama, kantama, spremnicima, bačvama, odbačenim limenkama, igračkama i sl.). Komarci vektori VZN najaktivniji su u sumrak ili u zoru, tijekom noći, savjetuje se u Zavodu.

